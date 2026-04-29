LinkedIn Top Companies 2026 nomina le migliori aziende in Italia

L'annuale analisi stilata da LinkedIn sulle 25 aziende con oltre 500 dipendenti evidenzia come la capacità di offrire percorsi di sviluppo professionale sia diventata il principale parametro di attrattività. Se la consulenza strategica mantiene la leadership, si osserva un avanzamento significativo di comparti legati all'hardware specialistico e alle scienze della vita. L'annuale analisi stilata da LinkedIn sulle 25 aziende con oltre 500 dipendenti evidenzia come la capacità di offrire percorsi di sviluppo professionale sia diventata il principale parametro di attrattività. Se la consulenza strategica mantiene la leadership, si osserva un avanzamento significativo di comparti legati all'hardware specialistico e alle scienze della vita.

Accenture si conferma per il secondo anno consecutivo al vertice della classifica, sottolineando quanto le competenze legate alla trasformazione digitale rimangano centrali per i professionisti italiani. Tuttavia, il dato più rilevante riguarda il settore dei semiconduttori: Micron Technology compie un balzo dalla 22ª alla 2ª posizione, seguita nella top 10 da STMicroelectronics. Questo spostamento riflette una domanda crescente di profili specializzati in elettronica e infrastrutture critiche.

Anche il comparto software si articola ulteriormente. L'ingresso di SAP al terzo posto, insieme al consolidamento di realtà come Salesforce, IBM e DXC Technology, configura queste aziende non solo come fornitori di servizi IT, ma come veri e propri hub formativi per cloud e intelligenza artificiale.

L'edizione 2026 si distingue per l'ingresso di sette nuove realtà che spaziano anche a livello settoriale, dal manifatturiero all'assicurativo. Tra le novità spiccano Procter & Gamble, Generali e player farmaceutici come Pfizer e GSK. Quest'ultimo settore, che include anche Eli Lilly and Company, si conferma tra i più dinamici per chi cerca carriere in ambito scientifico e life sciences.

Un segnale di continuità è offerto dal tessuto industriale italiano. Aziende come Leonardo, Prysmian, Ferrovie dello Stato Italiane e Poste Italiane mostrano una crescita costante. Queste realtà, attive in settori come difesa, aerospazio ed energia, dimostrano che la trasformazione digitale sta attraversando in modo trasversale anche le industrie tradizionali.

“La sesta edizione italiana di LinkedIn Top Companies conferma un mercato del lavoro in continua e rapida evoluzione, in cui a grandi realtà consolidate si affiancano aziende che operano in ambiti dalla forte componente innovativa, espressione di una domanda crescente di competenze avanzate e di una maggiore diversificazione settoriale. Allo stesso tempo, emerge con forza la rilevanza del tessuto industriale e infrastrutturale italiano, con settori strategici sempre più attrattivi per i talenti. Più che una semplice lista, questa classifica aiuta a interpretare le trasformazioni in atto, supportando i professionisti nell’individuare i settori e le competenze su cui investire per orientarsi in un contesto sempre più dinamico e non lineare. Un mercato che apre nuove opportunità, ma in cui a fare la differenza sono soprattutto professionisti capaci di adattarsi, innovare e uscire dagli schemi, in linea con un trend ormai evidente anche a livello internazionale.” Michele Pierri, Senior Managing Editor di LinkedIn Notizie Italia﻿.

La classifica completa 2026

Accenture

Micron Technology

SAP [NEW]

Salesforce

Leonardo

Prysmian

Ferrovie dello Stato Italiane S.p.A.

Poste Italiane

Amazon

STMicroelectronics

EY

IBM

Intesa Sanpaolo

Procter & Gamble [NEW]

Generali [NEW]

DXC Technology

Vertiv

Hitachi

Unicredit

Avio Aero

Boston Scientific [NEW]

Abstract [NEW]

Pfizer [NEW]

GSK [NEW]

Eli Lilly and Company

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