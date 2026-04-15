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L'integrazione tra estetica e intelligenza artificiale nella robotica da giardino

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Tre iF DESIGN AWARD 2026 celebrano il design dei robot tagliaerba autonomi STIGA con Tecnologia Vista e la gestione digitale avanzata tramite app

L'integrazione tra estetica e intelligenza artificiale nella robotica da giardino
15 aprile 2026 | 12.31
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Nell'edizione 2026 degli iF DESIGN AWARD, una delle principali competizioni globali dedicata all'eccellenza progettuale con oltre 10.000 candidature, l'attenzione della giuria si è concentrata sulle soluzioni capaci di integrare sensoristica avanzata in strutture ergonomiche. In questo contesto, l'azienda STIGA ha ricevuto tre riconoscimenti che sottolineano l'evoluzione dei dispositivi autonomi per la cura del prato, sia per il segmento consumer che per quello professionale.

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Sistemi di visione e navigazione autonoma

Il fulcro tecnologico premiato risiede nella Tecnologia Vista, un sistema proprietario che sostituisce o integra i sensori tradizionali con una telecamera 4K on-board. Alimentata dall'intelligenza artificiale, questa soluzione permette ai robot di mappare l'ambiente circostante e reagire agli ostacoli in tempo reale. Il design di questi dispositivi si distingue per una scocca flottante che coniuga protezione meccanica e leggerezza visiva, gestendo superfici che variano dai 600 ai 14.000 m².

Per l'ambito professionale, il modello APX Pro è stato riconosciuto per la sua architettura basata su una suite di sensori complessi: GPS-RTK, LiDAR, ultrasuoni e fusione giroscopica. Questa combinazione, unita al sistema brevettato Active Guidance System, consente una navigazione autonoma costante anche in presenza di terreni accidentati o zone d'ombra del segnale satellitare, tipiche di parchi pubblici e impianti sportivi.

L'estensione digitale dell'esperienza d'uso

Oltre all'hardware, il riconoscimento ha riguardato l'ecosistema software. La STIGA.GO App è stata premiata nelle categorie Branding & Communication Design e Apps/Software. L'interfaccia è progettata per offrire un controllo completo da remoto, coprendo l'intero ciclo di vita operativa del robot: dalla configurazione iniziale alla gestione granulare delle zone di taglio, fino alla manutenzione predittiva dove la tecnologia non richiede costante attenzione manuale ma opera in autonomia, restituendo all'utente il monitoraggio costante tramite dispositivi mobili.

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iF DESIGN AWARD 2026 STIGA robotica da giardino manutenzione del verde app stiga Stiga.go robot tagliaerba
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