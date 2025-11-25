circle x black
Lisa delle Blackpink sbarca su Fortnite

Epic Games annuncia una nuova collaborazione di rilievo per la Season 12, introducendo la star globale come headliner dello Starlux Music Pass a partire da fine novembre

25 novembre 2025 | 14.15
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Epic Games continua a consolidare il rapporto tra il suo universo videoludico e l'industria discografica globale annunciando una partnership di alto profilo per la prossima Festival Season 12. Il battle royale accoglie una figura di spicco del panorama musicale internazionale: Lisa, membro delle Blackpink e affermata solista, è stata confermata come headliner del nuovo Starlux Music Pass, ribadendo la centralità della musica nell'ecosistema di Fortnite.

Come evidenziato dal teaser ufficiale rilasciato per l'occasione, l'artista porterà la sua nota energia da trendsetter all'interno della piattaforma, influenzando direttamente l'estetica della nuova stagione. La collaborazione prevede l'introduzione di un outfit inedito in stile rockstar e una selezione curata dei suoi brani più celebri, integrando il gameplay con la sua discografia. Tra le tracce confermate figurano "FUTW (Vixi Solo Version)", insieme alle hit "Rockstar" e "New Woman".

L'evento non si limiterà esclusivamente alla presenza della popstar, ma si aprirà con una performance introduttiva affidata a un original act di Fortnite, Melodie Mars. L'outfit dedicato a questo personaggio sarà sbloccabile contestualmente all'acquisto dello Starlux Music Pass. Tutti i nuovi contenuti frutto di questa collaborazione saranno disponibili sui server a partire dal 29 novembre.

