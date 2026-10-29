Mac Studio con 512GB di Ram, Apple rivela il prezzo

Apple ha pubblicato i prezzi della configurazione con memoria unificata di massima capacità, disponibile solo con il chip M5 Ultra
Apple ha reso disponibile per gli ordini online la configurazione del Mac Studio con 512 GB di memoria unificata, annunciata ad agosto insieme alle versioni con chip M5 Max e M5 Ultra. In quell’occasione la società aveva indicato ottobre come mese di arrivo dell’opzione, di cui oggi sono stati comunicati i prezzi.
In Europa la configurazione parte da 25.179 euro. Il prezzo si riferisce al modello con 1 TB di archiviazione. La memoria da 512 GB è abbinata esclusivamente alla variante più potente del chip M5 Ultra, dotata di CPU a 36 core e GPU a 80 core. Chi sceglie versioni inferiori del processore non può accedere a questo taglio di memoria.
L’archiviazione può essere aumentata fino a 16 TB, con un corrispondente incremento del costo finale. L’opzione è già selezionabile nel configuratore online sul sito di Apple. Le consegne dei Mac Studio con 512 GB di RAM sono previste tra la fine di novembre e l’inizio di dicembre.
Nel corso delle ultime giornate Apple ha annunciato diversi nuovi prodotti delle sue linee principali, come il nuovo iPad mini con schermo OLED e chip A20 Pro, i nuovi iMac fissi, il MacBook da 14 pollici con chip M6 e soprattutto i nuovi MacBook Pro con schermo touch, che aprono a una nuova categoria di prodotto e a una nuova fascia ultra premium.