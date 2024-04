Marcell Jacobs nel Team Samsung Galaxy per l'Italia alle Olimpiadi di Parigi

Samsung Electronics Italia, in qualità di partner globale dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, ha annunciato i membri del Team Samsung Galaxy per l'Italia. Il team è composto da cinque atleti selezionati per rappresentare lo spirito olimpico secondo il tema "Open Always Wins", promosso da Samsung, che celebra l'apertura mentale come chiave per scoprire nuove prospettive e infinite possibilità. Tra gli ambasciatori del team figurano il velocista Marcell Jacobs, campione olimpico a Tokyo 2020, il surfista Leonardo Fioravanti, il lunghista emergente Mattia Furlani, la campionessa di break dance Alessandra Chillemi e lo skateboarder Alessandro Mazzara.

Nicolò Bellorini, Vice President e Head of Mobile eXperience Business di Samsung Electronics Italia, ha espresso grande entusiasmo per la formazione di questa squadra di giovani atleti italiani: “Con uno spirito aperto, ogni nuova sfida diventa un'opportunità per brillare: il nostro team porta avanti questa attitudine con determinazione e passione. Siamo pronti a dimostrare che nell'apertura e nella libera espressione di sé risiedono le chiavi per il successo e la realizzazione dei sogni". La collaborazione di lunga data tra Samsung e il Comitato Olimpico Internazionale, iniziata con i Giochi Olimpici Invernali di Nagano nel 1998, dimostra l'impegno continuo del brand nel sostenere l'organizzazione dei Giochi attraverso le più recenti innovazioni tecnologiche. L'obiettivo è rendere i Giochi sempre più inclusivi, superando barriere mentali, fisiche e linguistiche e promuovendo la diversità nel mondo dello sport.