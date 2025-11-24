circle x black
Mega-alleanza AI: Microsoft, NVIDIA e Anthropic siglano partnership strategica

L'accordo trilaterale sancisce una significativa consolidazione nel settore dei Large Language Model (LLM): Anthropic impegna 30 miliardi di dollari in Azure e collabora con NVIDIA per ottimizzare i modelli Claude sui sistemi Grace Blackwell

24 novembre 2025 | 19.11
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Microsoft, NVIDIA e Anthropic hanno annunciato, per mezzo di una nota ufficiale, una partnership destinata a ridefinire strategie ed equilibri nella corsa all'intelligenza artificiale. L'accordo, caratterizzato da impegni finanziari e tecnologici di vasta portata, è volto ad accelerare la scalabilità del modello AI Claude di Anthropic, ampliandone significativamente l'accesso per le aziende e garantendo al contempo le infrastrutture di calcolo necessarie per la sua crescita futura. L'operazione è sostenuta da massicci investimenti da parte dei partner tecnologici: NVIDIA ha annunciato l'impegno a investire fino a 10 miliardi di dollari in Anthropic, affiancata da Microsoft, che si impegnerà con un investimento fino a 5 miliardi.

Sicurezza dell'infrastruttura e accesso al mercato

Il fulcro dell'alleanza risiede nell'accordo tra Anthropic e Microsoft. Anthropic ha sottoscritto un impegno per l'acquisto di 30 miliardi di dollari di capacità di "compute" Azure. Questo impegno assicura ad Anthropic l'infrastruttura necessaria per sostenere lo sviluppo e l'espansione dei suoi modelli frontier. Parallelamente, Microsoft espande la partnership esistente per fornire un accesso più ampio ai modelli Claude destinato alle aziende. I clienti di Microsoft Azure AI Foundry potranno accedere ai modelli Claude di punta, inclusi Claude Sonnet 4.5, Claude Opus 4.1 e Claude Haiku 4.5. Grazie a questa integrazione, Claude diventerà l'unico LLM frontier disponibile su tutti e tre i servizi cloud più importanti a livello globale, offrendo ai clienti Azure una scelta ampliata di modelli e nuove funzionalità specifiche per Claude. Microsoft ha inoltre confermato che manterrà l'accesso ai modelli Claude attraverso la famiglia Microsoft Copilot, incluso GitHub Copilot e Copilot Studio.

L'Asse tecnologico NVIDIA-Anthropic

Per la prima volta, NVIDIA e Anthropic stabiliscono una profonda collaborazione tecnologica mirata a sostenere la crescita futura di Anthropic. Le due aziende avvieranno una partnership tecnologica profonda, che le vedrà lavorare fianco a fianco sulla progettazione e sull'ingegneria dei sistemi. L'obiettivo primario è duplice. Da un lato, si mira a ottimizzare i modelli di intelligenza artificiale di Anthropic, come Claude, per garantirne la massima performance e la migliore efficienza operativa, riducendo al contempo il Costo Totale di Proprietà ($TCO$) dell'infrastruttura necessaria. Dall'altro, la collaborazione servirà a plasmare le future architetture hardware di NVIDIA, in modo che i sistemi di prossima generazione, come NVIDIA Grace Blackwell e Vera Rubin, siano già ottimizzati per gestire al meglio i carichi di lavoro specifici di Anthropic.

Questo impegno strategico si traduce in numeri imponenti: Anthropic ha previsto di utilizzare inizialmente una capacità di compute che raggiungerà 1 gigawatt, dimostrando l'enorme scala di risorse necessarie per alimentare i modelli AI più avanzati. Questa collaborazione è vista come essenziale per garantire che l'infrastruttura hardware sia perfettamente allineata alle esigenze dei modelli AI più avanzati, alimentando la corsa all'intelligenza artificiale con hardware specializzato.

nvidia Anthropic Microsoft Azure AI Intelligenza Artificiale Grace Blackwell Claude copilot
