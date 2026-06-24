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Meta lancia i nuovi occhiali smart con il tocco di Kylie Jenner

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Tra design curati e traduzione in tempo reale, la tecnologia indossabile punta a diventare un accessorio per l'uso quotidiano

Meta lancia i nuovi occhiali smart con il tocco di Kylie Jenner
24 giugno 2026 | 09.48
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Meta consolida la sua presenza nel settore dei dispositivi indossabili presentando i nuovi Meta Glasses, sviluppati in collaborazione con EssilorLuxottica. Il progetto, che capitalizza cinque anni di esperienza e milioni di unità vendute nella categoria, punta a trasformare gli occhiali dotati di intelligenza artificiale in un oggetto d'uso comune. Con un prezzo di partenza fissato a 309 euro, la nuova linea punta sulla ricercatezza dei materiali e sul design, includendo anche una capsule collection esclusiva nata dalla collaborazione con Kylie Jenner, al suo debutto assoluto nel mercato della tecnologia indossabile.

La gamma si articola su tre montature distinte, denominate Adventurer, Fury e la versione ovale ispirata allo stile di Kylie Jenner, pensate per adattarsi a fisionomie e occasioni differenti. La personalizzazione è garantita da un'ampia palette cromatica e dalle lenti sviluppate da EssilorLuxottica, che includono opzioni polarizzate, chiare e Transitions. Per rispondere alle esigenze di chi necessita di correzioni visive, il sistema Rx Lens Swap permette ora di montare lenti graduate presso il proprio ottico di fiducia senza invalidare la garanzia del dispositivo.

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Sotto il profilo tecnologico, i dispositivi sono i primi a integrare nativamente Muse Spark, il modello multimodale sviluppato dai Meta Superintelligence Labs. Questa tecnologia consente all'assistente virtuale di comprendere il contesto visivo dell'utente e di supportarlo nella gestione quotidiana, dagli impegni in calendario fino ai consigli personalizzati. Sul fronte hardware, gli occhiali offrono un'autonomia di oltre otto ore, un pulsante d'azione dedicato, audio open-ear e un sistema di microfoni avanzato per la riduzione del rumore del vento, il tutto completato da una custodia di ricarica portatile e da uno stand da tavolo.

Il software supporta aggiornamenti continui che introducono funzionalità come lo scatto fotografico dinamico e la futura navigazione pedonale assistita. Notevole anche l'espansione della traduzione in tempo reale, che accoglie quattordici nuove lingue tra cui il cinese mandarino, il giapponese, l'hindi e il coreano. I nuovi occhiali e i relativi accessori sono già disponibili per l'acquisto attraverso i canali ufficiali e i principali rivenditori specializzati.

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Meta AI Glasses EssilorLuxottica occhiali Kylie Jenner
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