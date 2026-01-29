MSI Prestige 13 AI+ Ukiyo-e: il laptop tra arte e AI

Il mercato dei laptop premium accoglie una proposta che tenta di superare il confine tra strumento tecnologico e oggetto da collezione. MSI ha annunciato la disponibilità per il mercato italiano del nuovo Prestige 13 AI+ Ukiyo-e Edition, una versione a tiratura limitata, in soli 2.000 esemplari prodotti a livello globale, che segna il debutto della collezione "Artisan". Il progetto nasce dalla collaborazione con la storica azienda giapponese Okadaya, specializzata nella laccatura di Yamanaka, una tecnica artigianale risalente a circa 400 anni fa.

Design e artigianalità: la Grande Onda di Kanagawa

Il tratto distintivo del notebook risiede nella sua estetica, ispirata alla celebre xilografia di Katsushika Hokusai. La scocca integra una reinterpretazione moderna de "La grande onda di Kanagawa", dove l'antica arte decorativa si fonde con le linee minimaliste dell'hardware contemporaneo. MSI celebra la "fusione tra artigianalità e innovazione tecnologica", trasformando la scocca in un elemento visivo che richiama la cultura e la storia nipponica. Il laptop è inoltre accompagnato da un set dedicato che comprende una custodia, un mouse coordinato e un badge identificativo.

Specifiche tecniche: potenza AI in meno di un chilogrammo

Sotto il profilo ingegneristico, il Prestige 13 AI+Ukiyo-e Edition non sacrifica le prestazioni a favore dell'estetica. Il dispositivo è equipaggiato con il processore Intel Core Ultra 7 258V, parte della nuova famiglia ottimizzata per l'efficienza energetica e le operazioni di Intelligenza Artificiale. Grazie alla NPU (Neural Processing Unit) dedicata, il sistema accelera i carichi di lavoro multitasking e la creazione di contenuti tramite software basati su AI.

Tuttavia, sotto la scocca raffinata, la dotazione tecnica non scende a compromessi, puntando tutto su un equilibrio estremo tra potenza e portabilità. L'esperienza visiva è affidata a un pannello OLED da 13,3 pollici che, grazie alla risoluzione 2,8K, garantisce neri assoluti e una precisione cromatica di alto livello. La reattività del sistema è sostenuta da una configurazione di memoria generosa, che vede 32 GB di RAM LPDDR5x ad altissima velocità affiancati da un SSD NVMe da 1 TB, garantendo così uno spazio di archiviazione rapido e capiente per ogni tipo di progetto.

Il vero punto di forza risiede però nel rapporto tra energia e peso: nonostante uno chassis ultra-leggero che ferma l’ago della bilancia ad appena 990 grammi, il laptop ospita una capiente batteria da 75 Wh. Questa combinazione è stata ingegnerizzata specificamente per chi necessita di sessioni di lavoro prolungate e prestazioni fluide in mobilità, senza il vincolo costante della ricarica.

Innovazione e collezionismo

La serie Artisan riflette l'attuale tendenza del settore nel proporre "veri e propri oggetti d’arte in grado di affascinare", rivolgendosi a un pubblico che valuta il notebook non solo per la produttività, ma come espressione di stile personale. L'integrazione della GPU Intel Arc 140V assicura fluidità nella gestione grafica, mentre il design esclusivo punta a trasformare il notebook in un pezzo da collezione.

Il dispositivo è distribuito in Italia al prezzo consigliato di 1.899 euro ed è reperibile presso i canali ufficiali e partner selezionati come Mediaworld.it.