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My Hero Academia: All’s Justice arriva su Switch 2 a settembre

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Il picchiaduro basato sulla Final War debutta sulla nuova console con funzionalità online dedicate e un aggiornamento gratuito

My Hero Academia: All’s Justice arriva su Switch 2 a settembre
19 giugno 2026 | 10.26
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Bandai Namco Entertainment ha annunciato la data di uscita di My Hero Academia: All’s Justice su console Nintendo. Il picchiaduro basato sulla celebre serie anime sarà disponibile per Switch 2 a partire dal 4 settembre 2026. Il titolo traspone in chiave videoludica la "Final War", la saga culminante dell'opera originale. Il gameplay si focalizza sugli scontri ravvicinati e sulla padronanza dei poteri unici di eroi e villain, mantenendo una stretta fedeltà visiva con le scene della controparte animata.

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La versione per la nuova console Nintendo introduce alcune caratteristiche dedicate al comparto tecnico e all'infrastruttura di rete. Le sessioni multiplayer online sfrutteranno le funzioni GameShare e GameChat, introdotte per snellire la comunicazione e la gestione delle partite con amici e familiari.

In concomitanza con il lancio, un aggiornamento gratuito sbloccherà l'inedita modalità Minigioco. Si tratta di una raccolta di sfide focalizzate sugli studenti della classe 1-A, inserite all'interno di un simulatore virtuale sviluppato dal personaggio di Mei Hatsume. Questa modalità include inoltre una collaborazione ufficiale con Pac-Man, integrando meccaniche arcade e classifiche dedicate per il tracciamento dei punteggi migliori.

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My Hero Academia All's Justice Switch 2 videogiochi
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