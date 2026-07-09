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Nintendo cessa il supporto per Mario Kart Tour su mobile

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La multinazionale giapponese ha programmato la chiusura dei server globali per la fine di settembre. Con effetto immediato sono state bloccate tutte le microtransazioni e i rinnovi degli abbonamenti

Nintendo cessa il supporto per Mario Kart Tour su mobile
09 luglio 2026 | 13.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Nintendo ha ufficializzato la conclusione del servizio per Mario Kart Tour, l'applicazione mobile dedicata alla celebre serie di corse automobilistiche. Lo spegnimento definitivo dei server globali avverrà il 29 settembre alle ore 23:00 PT, corrispondenti alle prime ore del 30 settembre secondo il fuso orario della costa orientale statunitense. Si chiude in questo modo il ciclo vitale del titolo, che aveva fatto il suo esordio sulle piattaforme iOS e Android il 25 settembre 2019, rappresentando una delle operazioni più continuative della compagnia di Kyoto nel settore dei videogiochi per smartphone.

In linea con la tabella di marcia per la dismissione, l'editore ha già avviato le procedure di limitazione delle funzionalità interne, a partire dall'interruzione immediata della vendita dei rubini, la valuta virtuale del gioco. Gli utenti in possesso di valuta residua potranno comunque utilizzarla fino alla data di chiusura definitiva all'interno delle sezioni dedicate, come il negozio in evidenza, l'emporio delle tute Mii e la modalità Corsa all'oro, garantendo così la possibilità di convertire i crediti rimanenti prima del termine ultimo del servizio.

Parallelamente, la transizione verso la chiusura ha comportato il blocco totale dei nuovi abbonamenti e dei rinnovi automatici per il servizio Mario Kart Tour Gold Pass. Per gestire i risvolti tecnici ed economici legati alle sottoscrizioni attualmente attive, l'azienda ha predisposto una sezione di domande frequenti accessibile attraverso i canali ufficiali, fornendo le necessarie linee guida amministrative per l'utenza coinvolta in questa fase conclusiva del prodotto.

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Mario Kart Tour videogiochi Nintendo mobile iOS Android
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