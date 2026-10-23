Oppo Enco X4, gli auricolari con doppio driver e audio lossless arrivano in Italia

Oppo ha presentato Enco X4, nuovo modello di punta della propria linea di auricolari true wireless. Il prodotto è disponibile dal 21 ottobre sull'Oppo Store nelle colorazioni Glacier White e Aurora Violet, al prezzo di 219,99 euro, e nei giorni successivi arriverà anche presso le principali catene dell'elettronica di consumo.

Sul piano audio, Enco X4 adotta un sistema a doppio driver: un woofer da 11 mm con diaframma TRF e un tweeter planare da 6 mm. Ciascuno è gestito da un DAC dedicato, così da elaborare in modo indipendente le diverse gamme di frequenza. La taratura è frutto della collaborazione con Dynaudio, giunta al settimo anno consecutivo, e si traduce in cinque profili sonori selezionabili in base al genere musicale e alle preferenze di ascolto.

Si tratta del primo modello TWS di Oppo a supportare l'audio lossless. La trasmissione avviene tramite il codec LHDC Lossless, con una velocità fino a 2,3 Mbps e riproduzione fino a 24 bit/48 kHz, ma richiede l'abbinamento a uno smartphone della serie Oppo Find X10. Gli auricolari hanno inoltre la certificazione Hi-Res Audio Wireless e offrono l'audio spaziale cross-ecosystem, compatibile con dispositivi Android, iOS e Windows.

Per la cancellazione del rumore, il sistema combina gommini Low-Strain Noise-Cancelling, tre microfoni, una NPU a 6 nm e nuovi algoritmi. Secondo il produttore, le prestazioni complessive sono fino al 100% superiori rispetto alla generazione precedente, mentre nella gamma delle frequenze vocali il miglioramento dichiarato arriva al 30%. La modalità AI Adaptive riconosce contesti come metropolitana, autobus, taxi e aerei e regola di conseguenza il livello di cancellazione e di trasparenza.

Sul fronte delle chiamate, i tre microfoni lavorano insieme a un VPU a conduzione ossea, mentre la funzione AI Clear Call è pensata per migliorare la nitidezza della voce in ambienti rumorosi. Per chi realizza contenuti video, la funzione Clear Audio Recording, supportata da Dolby, consente la registrazione stereo con una resa più naturale dello spazio e della direzionalità.

La dotazione software comprende anche AI Live Translation, che offre traduzione e interpretazione in tempo reale in oltre 30 lingue. Enco X4 è inoltre il primo auricolare OPPO a supportare l'attivazione vocale di Google Gemini tramite il comando Ehi Google, quando è collegato a un dispositivo compatibile. A queste si aggiunge Neck Monitoring, che segnala il mantenimento prolungato di posture scorrette.

Quanto alla connettività, sono previsti Bluetooth 6.1, Smart Bluetooth e Dual Connection Across Systems, che permette il collegamento simultaneo a due dispositivi anche di ecosistemi differenti. La certificazione IP55 garantisce resistenza a polvere e acqua. L'autonomia dichiarata è di 13 ore di riproduzione musicale con una singola carica, che salgono a 53 ore complessive con la custodia di ricarica.