circle x black
Cerca nel sito
 

Oppo Enco X4, gli auricolari con doppio driver e audio lossless arrivano in Italia

sponsor

Debuttano i nuovi true wireless di punta del marchio, con acustica firmata Dynaudio e cancellazione del rumore adattiva basata sull'intelligenza artificiale

Oppo Enco X4, gli auricolari con doppio driver e audio lossless arrivano in Italia
Segui Adnkronos su Google
23 ottobre 2026 | 13.33
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oppo ha presentato Enco X4, nuovo modello di punta della propria linea di auricolari true wireless. Il prodotto è disponibile dal 21 ottobre sull'Oppo Store nelle colorazioni Glacier White e Aurora Violet, al prezzo di 219,99 euro, e nei giorni successivi arriverà anche presso le principali catene dell'elettronica di consumo.

Sul piano audio, Enco X4 adotta un sistema a doppio driver: un woofer da 11 mm con diaframma TRF e un tweeter planare da 6 mm. Ciascuno è gestito da un DAC dedicato, così da elaborare in modo indipendente le diverse gamme di frequenza. La taratura è frutto della collaborazione con Dynaudio, giunta al settimo anno consecutivo, e si traduce in cinque profili sonori selezionabili in base al genere musicale e alle preferenze di ascolto.

screenshot 2026 10 23 alle 13.24.44

Si tratta del primo modello TWS di Oppo a supportare l'audio lossless. La trasmissione avviene tramite il codec LHDC Lossless, con una velocità fino a 2,3 Mbps e riproduzione fino a 24 bit/48 kHz, ma richiede l'abbinamento a uno smartphone della serie Oppo Find X10. Gli auricolari hanno inoltre la certificazione Hi-Res Audio Wireless e offrono l'audio spaziale cross-ecosystem, compatibile con dispositivi Android, iOS e Windows.

Per la cancellazione del rumore, il sistema combina gommini Low-Strain Noise-Cancelling, tre microfoni, una NPU a 6 nm e nuovi algoritmi. Secondo il produttore, le prestazioni complessive sono fino al 100% superiori rispetto alla generazione precedente, mentre nella gamma delle frequenze vocali il miglioramento dichiarato arriva al 30%. La modalità AI Adaptive riconosce contesti come metropolitana, autobus, taxi e aerei e regola di conseguenza il livello di cancellazione e di trasparenza.

screenshot 2026 10 23 alle 13.26.03

Sul fronte delle chiamate, i tre microfoni lavorano insieme a un VPU a conduzione ossea, mentre la funzione AI Clear Call è pensata per migliorare la nitidezza della voce in ambienti rumorosi. Per chi realizza contenuti video, la funzione Clear Audio Recording, supportata da Dolby, consente la registrazione stereo con una resa più naturale dello spazio e della direzionalità.

La dotazione software comprende anche AI Live Translation, che offre traduzione e interpretazione in tempo reale in oltre 30 lingue. Enco X4 è inoltre il primo auricolare OPPO a supportare l'attivazione vocale di Google Gemini tramite il comando Ehi Google, quando è collegato a un dispositivo compatibile. A queste si aggiunge Neck Monitoring, che segnala il mantenimento prolungato di posture scorrette.

Quanto alla connettività, sono previsti Bluetooth 6.1, Smart Bluetooth e Dual Connection Across Systems, che permette il collegamento simultaneo a due dispositivi anche di ecosistemi differenti. La certificazione IP55 garantisce resistenza a polvere e acqua. L'autonomia dichiarata è di 13 ore di riproduzione musicale con una singola carica, che salgono a 53 ore complessive con la custodia di ricarica.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Vedi anche
Premio Tenco, l'appello di Emma Nolde: "Date fiducia ai giovani prima che sia troppo tardi" - Video
La prima donna a tuffarsi da un iceberg, il video dell'impresa della canadese Molly Carlson
Morgan: "Sanremo è un grande evento, ma manca la musica. De Martino? Ottimo ballerino" - Video
Caro carburanti, Conte: "Da decreto governo solo briciole e misure tampone" - Video
Tenta truffa del finto carabiniere ma chiama un militare vero e viene arrestato, l'audio della telefonata
A Napoli sfilano cittadini e camion, il corteo a sostegno degli autotrasportatori - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo non ha scuse, servono risposte e non si può più aspettare" - Video
Scontri Milano, Salvini: "Parà pronti con Lince e droni, mi auguro restino per anni" - Video
Caro carburanti, Schlein: "Governo venga in Parlamento a spiegare sue intenzioni' - Video
Blocchi dei tir svuotano scaffali dei supermercati - Video
Trump invita Melania a firmare un ordine esecutivo, ma la frase diventa un boomerang sul web - Video
Furto di farmaci oncologici al Pascale di Napoli, le immagini dei ladri all'opera


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza