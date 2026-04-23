circle x black
Cerca nel sito
 

Oppo Find X9 Ultra punta a riscrivere le regole della fotografia

sponsor

Il nuovo flagship di punta del colosso cinese approda sul mercato globale con un comparto fotografico estremo, un sensore principale da 200 megapixel e un’autonomia da record

Oppo Find X9 Ultra punta a riscrivere le regole della fotografia
23 aprile 2026 | 12.58
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Oppo Find X9 Ultra si presenta come un debutto insolito nella strategia del produttore, che porta per la prima volta la serie Ultra sui mercati internazionali, Europa inclusa. Il dispositivo non si limita a inseguire la concorrenza sul piano dei numeri, ma cerca di stabilire un nuovo standard qualitativo attraverso una collaborazione profonda con Hasselblad. L'estetica stessa del terminale richiama il mondo della fotografia professionale, con un modulo circolare che imita le lamelle dell'otturatore e dettagli che evocano le ghiere di messa a fuoco delle lenti tradizionali.

CTA

Sotto la scocca, il terminale adotta la piattaforma Snapdragon 8 Elite Gen 5, supportata da configurazioni che raggiungono i 16GB di RAM e 1TB di archiviazione interna. Il display è un'unità LTPO AMOLED da 6,82 pollici con frequenza di aggiornamento variabile fino a 144Hz e una risoluzione di 3168x1440 pixel, capace di gestire picchi di luminosità HDR fino a 3600 nits. Notevole è anche la resistenza strutturale, garantita da una tripla certificazione IP66, IP68 e IP69, che rende il dispositivo praticamente immune a polvere, immersioni e getti d'acqua ad alta pressione.

screenshot 2026 04 22 alle 23.15.38

Il vero protagonista resta però il sistema di ripresa a cinque sensori, sviluppato interamente in sinergia con Hasselblad. La fotocamera principale da 200 megapixel sfrutta il sensore più grande mai montato su uno smartphone, mentre il teleobiettivo periscopico 10x introduce per la prima volta nel settore un sistema a cinque prismi con stabilizzazione Sensor Shift. Questo arsenale tecnologico è completato da una fotocamera a 24 canali per la fedeltà cromatica e da capacità video che permettono di registrare in Dolby Vision 4K a 120fps, offrendo una qualità che sfida direttamente i vertici della categoria.

L'autonomia è garantita da una batteria da 7.050 mAh, che supporta la ricarica rapida SUPERVOOC a 100W e quella wireless a 50W. Sebbene la variante Pro offra una batteria leggermente più capiente e un corpo più sottile, l'Ultra giustifica i suoi millimetri extra con una versatilità ottica senza precedenti e un ecosistema di accessori dedicati, come il teleconverter da 300mm. Oppo Find X9 Ultra si rivolge dunque a chi considera lo smartphone non solo uno strumento di comunicazione, ma una vera e propria estensione della propria attrezzatura fotografica professionale.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Oppo Find X9 Ultra smartphone recensione
Vedi anche
News to go
Accelerate Eu, il piano anti-crisi dell’Europa
News to go
Eurostat, rapporto deficit-pil Italia al 3,1% nel 2025: cosa dicono i dati
Energia, Orsini: "Sugli scaffali iniziano a mancare prodotti, Ue si svegli"
News to go
Viaggiare con cani e gatti in Europa, da oggi nuove regole
News to go
Ue ribadisce: "Non ci sono carenze di carburante per aerei"
Guida ubriaco, lo fermano: in auto 176 chili di droga - Video
Sinner sul tappeto rosso, l'arrivo a Madrid - Video
Bonucci: "Prossimo ct Italia? Ripartirei da Guardiola, sognare non costa nulla"
News to go
Allarme truffe on line su fascicolo sanitario. Il ministero: "Non siamo noi, è phishing"
Cafù: "Ranieri-Gasperini? Dovevano portare tranquillità alla Roma, non mi piacciono le polemiche"
Gullit: "L'Italia ha perso il suo Dna, non ha attaccanti né buoni difensori"
Agostini: "Bezzecchi in grande forma ma stagione 'inizia' a Jerez a casa di Marquez" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza