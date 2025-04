Oppo presenta i nuovi smartphone A5 Pro 5G e A5 Pro 4G

Robustezza certificata, prestazioni costanti e funzioni intelligenti per un utilizzo affidabile in ogni contesto, il tutto sotto i 300 euro

Oppo ha annunciato il lancio dei nuovi smartphone A5 Pro 5G e A5 Pro 4G, ampliando la Serie A con dispositivi progettati per offrire una combinazione di robustezza, connettività stabile e prestazioni affidabili. I due modelli si distinguono per la certificazione IP69/68/66 per la protezione contro acqua e polvere, oltre alla certificazione Military-Grade Shock Resistance, che ne attesta la resistenza a condizioni ambientali e sollecitazioni fisiche estreme. I nuovi dispositivi mantengono un design sottile e leggero, con uno spessore che parte da 7,76 mm e un peso minimo di 194 grammi. I modelli sono proposti in tre colorazioni: Black Brown disponibile per entrambe le versioni, Olive Green esclusiva per il modello 5G, e Feather Blue riservata al modello 4G. Le finiture comprendono texture opache, rivestimenti in pelle vegana e l’effetto OPPO Glow, studiati per garantire resistenza a impronte e aloni.

Entrambi i modelli integrano un sistema di protezione strutturale a 360 gradi, comprensivo di guarnizioni in silicone, adesivi sigillanti e doppio strato di protezione in corrispondenza dei punti critici. La classificazione IP69 consente ai dispositivi di resistere all’immersione e ai getti d’acqua ad alta pressione e temperatura. Il vetro utilizzato per il display è un doppio-temperato rinforzato con resistenza agli urti superiore del 160% rispetto agli standard della categoria. La protezione interna include una cornice in lega di alluminio AM04 a difesa della scheda madre, oltre a un’imbottitura in spugna per assorbire gli impatti sulle componenti principali. I dispositivi hanno superato test ambientali in linea con gli standard militari statunitensi, coprendo escursioni termiche, impatti e contaminazioni da agenti esterni.

Oppo A5 Pro 5G e 4G sono dotati di AI LinkBoost e un’antenna a 360° per ottimizzare la ricezione di segnale, anche in ambienti con copertura ridotta. In assenza totale di segnale, la funzione BeaconLink consente comunicazioni vocali one-to-one via Bluetooth. Il modello 5G supporta anche eSIM, mentre entrambi i dispositivi offrono doppio slot Nano SIM. La Modalità Outdoor ottimizza le risorse di rete e sistema per un uso prolungato in ambienti esterni. È inoltre garantita la piena operatività dei dispositivi con guanti di diversi materiali. Il modello 5G è alimentato dalla piattaforma MediaTek Dimensity 6300, mentre la versione 4G è equipaggiata con il processore Qualcomm Snapdragon 6s Gen 3. Entrambi offrono 8 GB di RAM e 256 GB di spazio di archiviazione. La tecnologia di espansione RAM consente un aumento virtuale della memoria disponibile. Le ottimizzazioni del sistema operativo ColorOS 15, supportate dal motore Trinity Engine, permettono una fluida gestione delle operazioni anche nel lungo periodo. I dispositivi sono certificati per mantenere prestazioni stabili per almeno 48 mesi.

La presenza della funzione AI GameBoost consente l’adattamento automatico dei frame rate per una giocabilità stabile, supportata da un sistema di raffreddamento con grafite e gel termico. Il display Ultra Bright da 1.000 nits garantisce visibilità anche in piena luce solare, mentre gli altoparlanti stereo con modalità Ultra Volume possono amplificare l’audio fino al 300% rispetto al volume standard. La batteria da 5.800 mAh è progettata per durare oltre quattro anni di utilizzo regolare e supporta la ricarica rapida a 45W, capace di raggiungere il 30% in circa 19 minuti. Il comparto fotografico è composto da una fotocamera principale da 50 MP, un modulo per i ritratti da 2 MP e una fotocamera frontale da 8 MP. Tra le funzioni integrate vi sono la modalità Ritratto, il ritocco AI, la funzione Livephoto e la modalità subacquea. Sono inoltre presenti strumenti AI avanzati per la modifica delle immagini, inclusi il miglioramento della nitidezza, la rimozione dei riflessi e la messa a fuoco post-scatto.

Oppo A5 Pro 5G e OPPO A5 Pro 4G sono disponibili rispettivamente a un prezzo consigliato di 279,99 € e 229,99 €. Dal 17 aprile al 17 maggio 2025, sul sito Oppo Store, sarà possibile acquistare i dispositivi in abbinamento a una cover, un caricatore da 45W e il servizio Oppo Care Plus (che include protezione da danni accidentali e danni da liquidi) al prezzo promozionale di 280,99 € per il modello 5G e 230,99 € per il modello 4G. I componenti dell’offerta sono disponibili anche separatamente.