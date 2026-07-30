Overtourism e digital signage, la tecnologia ACER per la gestione dei flussi turistici

Le soluzioni digitali basate su dati e display interattivi supportano le strategie europee per redistribuire i visitatori e ridurre la congestione nelle città d'arte

La gestione della pressione turistica nelle principali destinazioni europee vede l'adozione di strumenti digitali per ottimizzare la distribuzione dei visitatori sul territorio. Secondo le rilevazioni della Commissione europea espresse nel Transition Pathway for Tourism, circa l'ottanta per cento delle attività turistiche si concentra in appena il venti per cento del territorio, rendendo necessaria la digitalizzazione per favorire un modello di fruizione più sostenibile.

A supporto di questo scenario, un'analisi condotta dall'Università Complutense di Madrid su novantanove studi internazionali ha evidenziato come l'integrazione di intelligenza artificiale, big data e sistemi di comunicazione digitale rappresenti una risposta concreta per monitorare e prevedere le aree di maggiore affollamento.

In questo contesto si inserisce la collaborazione tra Acer for Business, Kiosk e AOPEN, un'alleanza strategica volta a fornire un ecosistema tecnologico per la pubblica amministrazione e i gestori di infrastrutture. L'offerta combina display di grande formato, Mini PC, chioschi interattivi e media player professionali per trasformare i dati di affollamento in indicazioni utili in tempo reale.

I sistemi di digital signage, integrati con sensori e piattaforme di analytics urbani, consentono di segnalare itinerari alternativi e livelli di congestione delle attrazioni direttamente nei punti di passaggio strategici come stazioni, aeroporti, musei e spazi pubblici.

"L'innovazione digitale può svolgere un ruolo determinante nella gestione sostenibile dei flussi turistici. Il digital signage non rappresenta soltanto uno strumento informativo, ma una piattaforma capace di orientare i comportamenti dei visitatori attraverso informazioni aggiornate in tempo reale, contribuendo a distribuire meglio le presenze e a migliorare l'esperienza complessiva della destinazione", dichiara Cristina Pez, Director Commercial & Marketing e Go-to-Market di Acer.

Le soluzioni sviluppate dalle tre aziende sono già impiegate in aeroporti, stazioni ferroviarie, centri commerciali, musei, campus universitari, strutture ricettive e spazi pubblici, dove supportano strategie di smart city e smart tourism attraverso sistemi avanzati di comunicazione digitale.