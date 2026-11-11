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Philippe Dosset è il nuovo RVP South EMEA di Hitachi Vantara

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Il manager con oltre 25 anni di esperienza nel settore enterprise guiderà lo sviluppo strategico e le infrastrutture dati nell'area South EMEA

Philippe Dosset è il nuovo RVP South EMEA di Hitachi Vantara
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11 novembre 2026 | 14.51
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Hitachi Vantara, controllata da Hitachi Ltd., ha ufficializzato l'ingresso di Philippe Dosset nel ruolo di Regional Vice President per la regione South EMEA. Il manager, entrato ufficialmente in azienda all'inizio di ottobre, assume la guida delle attività operative e commerciali dell'area con l'obiettivo di rafforzare le partnership strategiche e supportare l'evoluzione delle infrastrutture digitali aziendali in un mercato sempre più orientato alla gestione avanzata dei dati.

Il percorso professionale di Philippe Dosset vanta oltre venticinque anni di esperienza nel comparto delle tecnologie enterprise, della gestione delle vendite e dello sviluppo dei canali commerciali. Prima di fare il suo ingresso in Hitachi Vantara, il manager ha ricoperto incarichi di vertice in Nutanix, supervisionando le strategie di canale, le alleanze con i produttori OEM e le partnership nell'area EMEA. In precedenza, ha operato per oltre un ventennio in Dell Technologies, guidando le vendite enterprise e la gestione delle relazioni con i principali system integrator a livello globale. Nel nuovo impianto organizzativo, Dosset coordinerà le strategie di sviluppo nei Paesi della regione South EMEA, lavorando a diretto contatto con i clienti per ottimizzare le infrastrutture informatiche aziendali.

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Philippe Dosset, Regional Vice President South EMEA Hitachi Vantara

Analizzando le sfide operative che attendono la divisione, Philippe Dosset ha dichiarato: "I clienti sono alla ricerca di partner tecnologici che comprendano le loro esigenze di business e siano in grado di aiutarli a trasformare gli investimenti infrastrutturali in risultati concreti. Hitachi Vantara dispone di un portafoglio di soluzioni solido e di importanti opportunità per valorizzare ulteriormente le relazioni con clienti e partner. Sono entusiasta di collaborare con il team per far crescere il business e offrire un valore aggiunto sempre maggiore ai nostri clienti". Il cambio al vertice si inserisce nei piani di consolidamento del gruppo in Europa, come confermato dalle parole di Patric Maerki, Senior Vice President EMEA Sales di Hitachi Vantara: "Philippe porta con sé una solida combinazione di esperienza nelle vendite enterprise, competenze tecniche e capacità di gestione delle relazioni con i partner. La sua comprovata esperienza nello sviluppo di partnership strategiche e nel promuovere la crescita in mercati complessi rappresenterà un importante valore aggiunto nel nostro percorso di consolidamento del business in Europa".

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