Preparate i dadi, lucidate le pedine e scaldate i cervelli: anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più coinvolgenti del festival... Play with the Designer.
Un’occasione unica (e imperdibile) per vivere il gioco da una prospettiva diversa: sedersi al tavolo direttamente con chi i giochi li crea davvero. Che si tratti di autori italiani o internazionali, avrete l’opportunità di scoprire retroscena, curiosità, meccaniche inedite e magari anche qualche anteprima esclusiva, tutto mentre giocate insieme a loro. Non è solo una partita: è un’esperienza immersiva nel cuore pulsante del rinnovato Games Café, che quest’anno sarà ancora più grande. Un luogo accogliente, tutto dedicato a chi ama il gioco da tavolo e di ruolo e vuole condividerlo con chi lo crea.
Anche quest’anno siamo orgogliosi di collaborare con La Gilda del Cassero, che con passione ed energia si occuperà di prenotazioni e accoglienza per farvi vivere ogni sessione al meglio. Le volontarie e i volontari saranno al vostro fianco per guidarvi, rispondere alle domande e farvi sentire subito a casa. Per prenotare la vostra partita basterà recarvi al desk della Ludoteca oppure, per qualsiasi informazione, rivolgersi all'info point del Games Cafè.
Siamo felici di confermare anche quest’anno la preziosa collaborazione con SAZ Italia, la sezione italiana della più importante associazione europea di autori di giochi, che porterà al tavolo tanti designer pronti a condividere con voi il loro talento, le loro idee e – ovviamente – i loro giochi!
Che siate giocatori esperti o semplici curiosi, Play with the Designer è il posto giusto per voi. Un’occasione per imparare, divertirsi e magari scoprire il vostro prossimo gioco preferito, direttamente insieme al suo autore.
Vi aspettiamo con tanti giochi, tanti designer e un sacco di voglia di giocare insieme. Non mancate.
Programma Play with the Designer
Mercoledì 29
11-13 - Carlo Todeschini - Medieval Monster Hunt
11-13 - BoardGames Academy - Guardie & Ladri GDR
13-15 - Luca Borsa - Flower Field
13-15 - Giordano Sardella - Drakonia GDR
15-17 - Remo Conzadori - Capitan Flip
15-17 - Mauro Longo e Alberto Tronchi - Royalty the Royal GDR
15-17 - Paolo Mori - Toy Battle
17-19 - Daniele Molinari - No More Death NY
17-19 - Leonardo Comini - Crystal Eches
Giovedì 30
11-13 - Enrico Briano - My Murder Mystery
11-13 - Valentino Sergi - Totem GDR
13-15 - Davide Molinari - No More Death NY
13-15 - Moreno Pollastri - Futhark GDR
15-17 - Stefania Niccolini - Norsewinde
15-17 - Marco Canetta - Kingdom Crossing
15-17 - Luca Magorosso - 2220 GDR
15-17 - Mauro Longo e Alberto Tronchi - Royalty the Royal GDR
17-19 - Filippo Landini - Glommies
17-19 - Errico Borro - Il Tempo della Spada GDR
Venerdì 31
11-13 - Claudio Serena - Kulthos GDR
11-13 - Atropo Kelevra - Last Sabbath GDR
13-15 - Enrico Vicario - Sensu
13-15 - Zaga - Armakitten GDR
15-17 - Flaminia Brasini e Virgilio Gigli - Metropolis
15-17 - Matthijs Holter - The Roots of Soledad GDR
17-19 - Simone Santini - Deliricards
17-19 - Elena Mattavelli - Ortomio GDR
17-19 - Luca Borsa - Flower Field
Sabato 1
11-13 - Tea Bruno - Sipario/Sipario Horror
11-13 - Ludovico M. Venturini - Ceneri GDR
13-15 - Christian Giove- Molly
13-15 - Filippo Tedesco - Ancestors GDR
15-17 - Raffaele Vota - Dirt City Blues GDR
15-17 - Iacopo Frigerio - Pilgrims of the Murk Dome GDR
15-17 - Carlo Todeschini - Medieval Monster Hun
15-17 - Leonardo Comini - Crystal Eches
Domenica 2
11-13 - Federico Marcucci - Candy Utopia
11-13 - Andrea Angiolino - L’allenatore nel pallone - Fantozzi Batti Lei - Wings of Glory - Prima o dopo (Treccani)
13-15 - Angelo Tappa - Crystal Echoes
13-15 - Ian Hathaway - Pumpkin Spice GDR
15-17 - Leonardo Comini - Crystal Echoes
15-17 - Giordano Sardella - The Mindnight Pages GDR
17-19 - Simone Sartini - Deliricards
17-19 - Gianluca Horton - No Escape Until Down