Preparate i dadi, lucidate le pedine e scaldate i cervelli: anche quest’anno torna uno degli appuntamenti più coinvolgenti del festival... Play with the Designer.

Un’occasione unica (e imperdibile) per vivere il gioco da una prospettiva diversa: sedersi al tavolo direttamente con chi i giochi li crea davvero. Che si tratti di autori italiani o internazionali, avrete l’opportunità di scoprire retroscena, curiosità, meccaniche inedite e magari anche qualche anteprima esclusiva, tutto mentre giocate insieme a loro. Non è solo una partita: è un’esperienza immersiva nel cuore pulsante del rinnovato Games Café, che quest’anno sarà ancora più grande. Un luogo accogliente, tutto dedicato a chi ama il gioco da tavolo e di ruolo e vuole condividerlo con chi lo crea.

Anche quest’anno siamo orgogliosi di collaborare con La Gilda del Cassero, che con passione ed energia si occuperà di prenotazioni e accoglienza per farvi vivere ogni sessione al meglio. Le volontarie e i volontari saranno al vostro fianco per guidarvi, rispondere alle domande e farvi sentire subito a casa. Per prenotare la vostra partita basterà recarvi al desk della Ludoteca oppure, per qualsiasi informazione, rivolgersi all'info point del Games Cafè.

Siamo felici di confermare anche quest’anno la preziosa collaborazione con SAZ Italia, la sezione italiana della più importante associazione europea di autori di giochi, che porterà al tavolo tanti designer pronti a condividere con voi il loro talento, le loro idee e – ovviamente – i loro giochi!

Che siate giocatori esperti o semplici curiosi, Play with the Designer è il posto giusto per voi. Un’occasione per imparare, divertirsi e magari scoprire il vostro prossimo gioco preferito, direttamente insieme al suo autore.

Vi aspettiamo con tanti giochi, tanti designer e un sacco di voglia di giocare insieme. Non mancate.

Programma Play with the Designer

Mercoledì 29

11-13 - Carlo Todeschini - Medieval Monster Hunt

11-13 - BoardGames Academy - Guardie & Ladri GDR

13-15 - Luca Borsa - Flower Field

13-15 - Giordano Sardella - Drakonia GDR

15-17 - Remo Conzadori - Capitan Flip

15-17 - Mauro Longo e Alberto Tronchi - Royalty the Royal GDR

15-17 - Paolo Mori - Toy Battle

17-19 - Daniele Molinari - No More Death NY

17-19 - Leonardo Comini - Crystal Eches

Giovedì 30

11-13 - Enrico Briano - My Murder Mystery

11-13 - Valentino Sergi - Totem GDR

13-15 - Davide Molinari - No More Death NY

13-15 - Moreno Pollastri - Futhark GDR

15-17 - Stefania Niccolini - Norsewinde

15-17 - Marco Canetta - Kingdom Crossing

15-17 - Luca Magorosso - 2220 GDR

15-17 - Mauro Longo e Alberto Tronchi - Royalty the Royal GDR

17-19 - Filippo Landini - Glommies

17-19 - Errico Borro - Il Tempo della Spada GDR

Venerdì 31

11-13 - Claudio Serena - Kulthos GDR

11-13 - Atropo Kelevra - Last Sabbath GDR

13-15 - Enrico Vicario - Sensu

13-15 - Zaga - Armakitten GDR

15-17 - Flaminia Brasini e Virgilio Gigli - Metropolis

15-17 - Matthijs Holter - The Roots of Soledad GDR

17-19 - Simone Santini - Deliricards

17-19 - Elena Mattavelli - Ortomio GDR

17-19 - Luca Borsa - Flower Field

Sabato 1

11-13 - Tea Bruno - Sipario/Sipario Horror

11-13 - Ludovico M. Venturini - Ceneri GDR

13-15 - Christian Giove- Molly

13-15 - Filippo Tedesco - Ancestors GDR

15-17 - Raffaele Vota - Dirt City Blues GDR

15-17 - Iacopo Frigerio - Pilgrims of the Murk Dome GDR

15-17 - Carlo Todeschini - Medieval Monster Hun

15-17 - Leonardo Comini - Crystal Eches

Domenica 2

11-13 - Federico Marcucci - Candy Utopia

11-13 - Andrea Angiolino - L’allenatore nel pallone - Fantozzi Batti Lei - Wings of Glory - Prima o dopo (Treccani)

13-15 - Angelo Tappa - Crystal Echoes

13-15 - Ian Hathaway - Pumpkin Spice GDR

15-17 - Leonardo Comini - Crystal Echoes

15-17 - Giordano Sardella - The Mindnight Pages GDR

17-19 - Simone Sartini - Deliricards

17-19 - Gianluca Horton - No Escape Until Down