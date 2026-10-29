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PlayStation Plus Essential, i giochi di novembre 2026

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Sony Interactive Entertainment ha annunciato la line-up dei giochi di novembre 2026 per gli abbonati a PlayStation Plus Essential. I titoli saranno disponibili a partire dal 3 novembre

PlayStation Plus Essential, i giochi di novembre 2026
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29 ottobre 2026 | 13.38
Redazione Adnkronos
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Dead Island 2, Monster Train 2 e la trilogia remastered di Tomb Raider potranno essere scaricati a partire dal 3 novembre senza costi aggiuntivi, per tutti gli iscritti a PlayStation Plus. Dead Island 2 (PS5, PS4) è un gioco di ruolo d'azione ambientato in una Los Angeles trasformata in un territorio infestato da zombi. Il giocatore affronta missioni in luoghi riconoscibili della città, incontra altri sopravvissuti e utilizza un'ampia gamma di armi da mischia per eliminare i nemici. La campagna può essere giocata in solitaria o in cooperativa online fino a tre giocatori.

Monster Train 2 (PS5) è un roguelite di carte per giocatore singolo. L'utente guida un'alleanza di clan composta da ex angeli e demoni contro i Titani, entità che hanno preso il controllo del Paradiso. Il viaggio si svolge su treni attraverso l'Inferno, il Paradiso e l'Abisso. Sono disponibili cinque nuovi clan, ciascuno con caratteristiche e meccaniche proprie, e tre livelli verticali da difendere dall'attacco di nuovi avversari. Il giocatore deve reclutare unità, potenziare le carte e sperimentare strategie per progredire.

Tomb Raider IV-V-VI Remastered (PS5, PS4) è una raccolta rimasterizzata che include Tomb Raider: The Last Revelation, Tomb Raider: Chronicles e Tomb Raider: The Angel of Darkness, noti come Darkness Trilogy. Il giocatore può scegliere in qualsiasi momento tra i modelli poligonali originali e la grafica rimasterizzata.

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