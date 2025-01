Pokémon Go Fest, il fenomeno globale che fa bene alle città

Il Pokémon Go Fest, l'evento annuale più atteso dai fan del celebre gioco per smartphone, si è confermato un successo senza precedenti nel 2024. Le edizioni di Madrid, New York e Sendai hanno attirato milioni di giocatori da tutto il mondo, generando un impatto economico significativo sulle città ospitanti e creando un forte senso di comunità.

A quanto riporta la ricerca di Statista commissionato da Niantic, il Pokémon Go Fest 2024 ha generato oltre 200 milioni di dollari di ricavi nelle tre città che lo hanno ospitato, grazie allla combinazione di più fattori:

Aumento del turismo: l'evento ha attirato migliaia di visitatori da tutto il mondo, che hanno soggiornato in hotel, mangiato nei ristoranti e acquistato souvenir locali.

Entrate fiscali: i biglietti d'ingresso, le spese dei partecipanti e l'aumento dell'attività economica hanno generato significative entrate fiscali per le città ospitanti.

Promozione del territorio: il Pokémon Go Fest ha messo in luce le bellezze e le attrazioni delle città ospitanti, attirando l'attenzione di un pubblico vasto e diversificato.

Madrid ha accolto l'edizione europea del Pokémon Go Fest, attirando oltre 27.000 Allenatori da tutto il mondo. L'impatto economico è stato notevole: 35 milioni di euro, un'iniezione di vitalità per l'economia locale. Allo stesso tempo, la Grande Mela, New York City, ha riconfermato il suo fascino ospitando un numero record di giocatori, oltre 68.000. L'evento ha generato un impatto economico ancora più significativo, pari a 126 milioni di dollari, dimostrando il potere di attrazione del gioco. E non dimentichiamo Sendai, la città giapponese che ha accolto il Pokémon Go Fest con grande entusiasmo, registrando un impatto economico di 48 milioni di dollari e attirando quasi 70.000 giocatori.

Ma il Pokémon Go Fest non è solo un evento che genera ricavi economici. È un'esperienza unica che va ben oltre i numeri. È un viaggio alla scoperta di nuove città, un'opportunità per conoscere persone da tutto il mondo, un modo divertente per fare attività fisica e, soprattutto, un'occasione per vivere avventure indimenticabili. Immagina migliaia di persone che esplorano le strade di Madrid, New York o Sendai, smartphone alla mano, alla ricerca dei Pokémon più rari. Immagina l'emozione di catturare un Pokémon leggendario insieme ai tuoi amici. Immagina i sorrisi, le risate e i ricordi che questi eventi creano.

Il Pokémon Go Fest è molto più di un semplice gioco: è un fenomeno culturale che unisce le persone, promuove il turismo e ha un impatto positivo sulle città ospitanti. Niantic ha già in programma nuove edizioni per il 2025, promettendo di portare ancora più gioia e avventura agli Allenatori di tutto il mondo. Il futuro del Pokémon Go Fest è luminoso, e noi non vediamo l'ora di scoprire quali nuove città saranno coinvolte in questa incredibile avventura.