circle x black
Cerca nel sito
 

Pokémon Pocket, arriva l'espansione Meraviglie di Paldea per il gioco di carte digitale

sponsor

L’ultima espansione digitale introduce le creature della nona generazione e nuovi set di copertine personalizzate per i mazzi. L’aggiornamento sarà disponibile a fine febbraio con l’obiettivo di arricchire l’esperienza competitiva e collezionistica

Pokémon Pocket, arriva l'espansione Meraviglie di Paldea per il gioco di carte digitale
20 febbraio 2026 | 10.52
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il panorama digitale del Gioco di Carte Collezionabili Pokémon si prepara ad accogliere una nuova ondata di contenuti ispirati alla regione di Paldea. A partire dal 26 febbraio 2026, l’espansione denominata Meraviglie di Paldea farà il suo esordio ufficiale sull'app GCC Pokémon Pocket su iOS e Android, portando con sé alcune delle creature più rappresentative degli ultimi titoli della serie principale. Tra le novità di rilievo spicca l'arrivo di Meowscarada-ex, la cui presenza è accompagnata dal debutto di Gholdengo-ex e dalle dinamiche di gioco legate alla famiglia di Maushold.

L’aggiornamento non si limita all'integrazione di nuove unità da combattimento, ma estende l’offerta anche alla componente estetica dell’applicazione. Dalla mattina di domenica primo marzo, gli utenti potranno infatti accedere a una serie di accessori inediti, tra cui copertine per le carte che ritraggono Sprigatito e le sue evoluzioni. L’iniziativa punta a consolidare il successo del formato mobile, semplificando ulteriormente la gestione della propria raccolta digitale e offrendo strumenti di personalizzazione che richiamano gli elementi naturali e i Pokémon più iconici scoperti recentemente nella rigogliosa regione di Paldea.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Pokémon Pocket Meraviglie di Paldea videogiochi app iOS Android
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia ma è in arrivo un anticipo di primavera
News to go
Rottamazione quater, le novità
Meloni tifosa alle Olimpiadi: "Emozione". La battuta sui Giochi estivi - Video
Italia-Albania, Tajani oggi a Tirana per il Corridoio VIII: le videonews dal nostro inviato
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza