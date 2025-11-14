circle x black
Pokémon Pokopia: il gameplay del rilassante simulatore di vita - Il video

Il nuovo trailer conferma la data di lancio (5 marzo 2026 su Nintendo Switch 2) e rivela le meccaniche di building e collaborazione: i giocatori, nei panni di un Ditto, dovranno ricostruire un’utopia utilizzando le mosse Pokémon

14 novembre 2025
The Pokémon Company ha fornito un'anteprima dettagliata di Pokémon Pokopia, un simulatore di vita dal tono rilassante in arrivo il 5 marzo 2026 esclusivamente su console Nintendo Switch 2. L'ultimo trailer, disponibile sul canale YouTube Pokémon ufficiale [link: ufficiale], ha illustrato le fasi principali del gameplay e i personaggi singolari che popoleranno il mondo.

In Pokémon Pokopia, il giocatore assume il ruolo di un Ditto che si risveglia da un lungo sonno e, in un twist narrativo unico, ne assume sembianze umane. L'ambientazione è un luogo un tempo abitato sia da umani che da Pokémon, ora fatiscente. Il protagonista incontra il curioso Professor Tangrowth, un Pokémon che vive in solitudine e sembra custodire oggetti appartenuti agli umani. Alla vista della desolazione, Ditto intraprende la missione di ricostruire completamente l'area, fabbricando oggetti e imparando le Mosse di altri Pokémon per creare gradualmente un'utopia ideale per tutti.

Ma ecco il trailer del gameplay di Pokémon Pokopia

Gameplay: mosse e collaborazione per l'habitat

Le meccaniche centrali di Pokémon Pokopia ruotano attorno alla capacità di apprendere e utilizzare le Mosse Pokémon come strumenti pratici. Questo permette ai giocatori di manipolare l'ambiente per creare habitat in grado di attrarre diverse specie di Pokémon.

Le Mosse hanno anche una funzione utilitaristica essenziale per la progressione: sarà possibile, ad esempio, demolire barriere con Spaccaroccia, favorire la crescita della vegetazione con Fogliame, superare i dislivelli con Planata e attraversare gli specchi d'acqua grazie a Surf.

L'interazione con gli abitanti è fondamentale per lo sviluppo dell'area. I giocatori dovranno collaborare attivamente con i Pokémon, per attività che vanno dal giocare al salto della liana con un Bulbasaur all'accendere fuochi con un Charmander e costruire nuove abitazioni. L'esaudimento delle richieste, incluse quelle cruciali per risolvere problemi più ampi, porta allo sviluppo e all'espansione dell'intera area di Pokopia.

pokemon pokopia ditto it

Il titolo include anche ampie possibilità di personalizzazione, permettendo ai giocatori di reinventare il proprio look (acconciatura e vestiti) e di creare oggetti e arredi per personalizzare l'ambiente circostante. L'esperienza è pensata anche per la condivisione, supportando il multiplayer fino a quattro giocatori.

Gli Incontri con i Residenti Singolari

Oltre al Professor Tangrowth, i giocatori incontreranno numerosi altri Pokémon con caratteristiche e personalità uniche:

Pallichu: Un Pikachu dal colorito misteriosamente pallido e con le orecchie flosce.

Granmuschio: Un imponente Snorlax il cui corpo è ricoperto da muschio, con un fiore sbocciato sulla testa, segno di un lunghissimo sonno.

Maestro Smeargle: Uno Smeargle con il corpo cosparso di colori vivaci, la cui abilità con la coda-pennello lo fa assomigliare a un vero e proprio artista pittore.

Pokémon Pokopia Pokemon simulatore di vita Nintendo Switch 2
