Pokémon, Rosso Fuoco e Verde Foglia tornano su Switch

The Pokémon Company annuncia l'arrivo dei classici per Game Boy Advance su eShop, proponendo versioni fedeli agli originali con acquisti separati per lingua e integrazione futura con Pokémon Home

20 febbraio 2026 | 10.25
Redazione Adnkronos
In occasione del trentesimo anniversario del franchise, The Pokémon Company ha ufficializzato il debutto di Pokémon Versione Rosso Fuoco e Pokémon Versione Verde Foglia su Nintendo Switch. I due storici titoli, che hanno segnato l'epoca del Game Boy Advance come remake dei capostipiti della serie, saranno disponibili in formato digitale a partire dal 27 febbraio. Il prezzo fissato per ogni singola versione è di 19,99 euro, con i pre-ordini già aperti ufficialmente attraverso il Nintendo eShop.

La ripubblicazione si distingue per una gestione delle localizzazioni estremamente conservativa, volta a replicare in modo fedele l'esperienza distributiva dell'epoca. Non sarà infatti presente un'opzione interna per il cambio della lingua: gli utenti dovranno selezionare con attenzione la versione specifica al momento dell'acquisto, poiché i software verranno distribuiti in SKU separate per italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo. Questa scelta operativa rispecchia la struttura tecnica originale dei file di gioco, che non prevedeva il multilingua nello stesso pacchetto.

Sul fronte dei contenuti, l'offerta include l'esplorazione della regione di Kanto e l'accesso alle Isole Settipelago, mantenendo intatte le meccaniche e i segreti che hanno caratterizzato la terza generazione. La connettività sarà garantita attraverso il Pokémon Wireless Club, permettendo scambi, lotte e interazioni tra giocatori tramite il wireless locale della console. È stata inoltre confermata la futura compatibilità con Pokémon Home, che consentirà di trasferire i Pokémon catturati verso gli ecosistemi più moderni del brand in un secondo momento.

