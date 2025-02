Prime-1: la missione NASA che perforerà la Luna per cercare acqua e risorse sotterranee - Il video

A fine febbraio, un evento significativo segnerà un nuovo capitolo nell'esplorazione spaziale: il lancio della missione Prime-1 di NASA, parte del programma Im-2 di Intuitive Machines. Questa missione rappresenta una delle prime dimostrazioni concrete dell'utilizzo delle risorse lunari direttamente sul campo. Prime-1 avrà il compito di perforare il suolo lunare fino a un metro di profondità, una mossa strategica per esplorare le potenzialità delle risorse sotterranee, inclusa l'acqua ghiacciata, nelle vicinanze del Polo Sud lunare.

A bordo del lander Athena, Prime-1 è equipaggiato con due strumenti rivoluzionari che lavoreranno in tandem: la trivella Trident e lo spettrometro di massa Msolo. A differenza delle trivelle delle missioni Apollo, che erano operate manualmente dagli astronauti, Trident sarà controllata direttamente dalla Terra, permettendo una precisione e una raccolta di dati senza precedenti. Questo strumento estrarrà campioni di regolite lunare, analizzando la temperatura e altre proprietà cruciali del sottosuolo.

Ecco il video della mission pubblicato sul canale youtube dell'Agenzia Spaziale Italiana

Parallelamente, Msolo avrà il compito di analizzare i gas rilasciati durante la perforazione. Questa analisi è fondamentale per determinare la composizione dei gas e comprendere meglio la distribuzione delle risorse sotterranee. Questi dati non solo arricchiranno la nostra conoscenza della Luna ma potrebbero rivelarsi decisivi per il sostegno delle future missioni umane, previste dal programma Artemis, che mirano a un'esplorazione di lungo periodo.

L'obiettivo finale di Prime-1 è ambizioso: dimostrare che è possibile utilizzare le risorse lunari in situ per supportare la vita umana nello spazio. Questa missione non solo pone le basi per future esplorazioni ma apre anche la porta a nuove possibilità di colonizzazione dello spazio, rendendo l'esplorazione lunare sostenibile a lungo termine.

Crediti. Nasa (fotogrammi) - ASI