Realme P4 Power riscrive le regole dell'autonomia con una batteria da 10.000 mAh

L'industria della telefonia mobile raggiunge un nuovo traguardo nel campo dell'efficienza energetica con il debutto ufficiale di Realme P4 Power 5G. Il dispositivo si posiziona come il pioniere di una nuova categoria di prodotti, integrando per la prima volta un'unità da 10.001 mAh. Nonostante la capacità quasi raddoppiata rispetto agli standard attuali del mercato, l'ingegnerizzazione basata su anodi al carbonio di silicio di nuova generazione ha permesso di mantenere un profilo di 9,08 millimetri, evitando gli ingombri eccessivi tipici dei dispositivi ad alta capacità e preservando un'ergonomia bilanciata per l'utilizzo quotidiano.

La gestione termica e la sicurezza rappresentano i pilastri di questa evoluzione tecnologica. Il terminale è progettato per operare in condizioni ambientali critiche, garantendo il funzionamento in un range di temperatura compreso tra i -30 °C e i 56 °C, versatilità che ha permesso l'ottenimento della certificazione TÜV Five Star Battery Safety. Sul fronte della longevità, Realme dichiara una salute della batteria superiore all'80% anche dopo otto anni di cicli di carica, supportata da un sistema di ricarica rapida da 80 W e da una ricarica inversa da 27 W, velocità record per alimentare accessori esterni.

Sotto la scocca, il Realme P4 Power 5G adotta il processore Dimensity 7400 Ultra 5G, una soluzione orientata alla fluidità nel multitasking e alla gestione ottimizzata dell'imaging in 4K. L'esperienza visiva è affidata a un pannello AMOLED HyperGlow 4D Curve con frequenza di aggiornamento a 144 Hz. La luminosità di picco, che raggiunge i 6500 nit, assicura una leggibilità costante anche sotto l'esposizione solare diretta, mentre il software realme UI 7.0 coordina le operazioni di sistema per mantenere costante la reattività del dispositivo.

L'estetica del prodotto introduce la filosofia "Visible Power", caratterizzata da una scocca posteriore divisa in due sezioni: una base opaca dedicata alla protezione della cella energetica e un'area superiore trasparente che rivela la circuiteria interna. Oltre all'impatto visivo, il terminale punta sulla solidità strutturale garantita dalle certificazioni IP69, IP68 e IP66, unite alla protezione ArmorShell e al vetro Corning Gorilla Glass. Il sistema audio UltraBoom, capace di incrementare il volume del 400%, completa una dotazione tecnica che punta a ridefinire gli standard prestazionali per le nuove generazioni.