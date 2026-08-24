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Rientro in palestra dopo l'estate, i dati sul benessere e i consigli per evitare lo stress

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Un'indagine Anytime Fitness sui frequentatori di centri sportivi svela che l'88% delle persone considera la palestra uno spazio di decompressione e il 46% la considera una routine irrinunciabile

Rientro in palestra dopo l'estate, i dati sul benessere e i consigli per evitare lo stress
24 agosto 2026 | 20.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Il mese di settembre rappresenta tradizionalmente il periodo dell'anno dedicato alla riorganizzazione dei ritmi quotidiani e alla ripresa dell'attività sportiva dopo la pausa estiva, un passaggio che spesso rischia di trasformarsi in una fonte di pressione o di recupero forzato. Un'indagine condotta su un campione di utenti della rete di centri fitness Anytime Fitness mostra come l'esperienza della palestra stia progressivamente superando la sola dimensione dell'esercizio fisico, configurandosi come uno spazio integrato dedicato all'equilibrio personale. Dai dati raccolti emerge infatti che per l'88% degli utenti il club è molto più di un luogo dove fare attività fisica, evidenziando come la struttura venga associata a fattori quali la socialità, la decompressione e il senso di appartenenza.

Nel dettaglio delle motivazioni individuali, il 58% la considera uno spazio in cui staccare da lavoro o studio, mentre il 46% del campione la vive come una routine irrinunciabile e il 53% dichiara che, se non andasse in palestra, gli mancherebbero soprattutto energia e benessere mentale. L'analisi dei comportamenti di allenamento mette inoltre in luce l'importanza della componente relazionale come fattore di continuità e motivazione, poiché il 62% degli utenti si allena con qualcun altro almeno occasionalmente e il 58% dichiara che allenarsi in compagnia lo motiva ad andare in palestra anche quando non ne avrebbe voglia, fino al punto che il 41% racconta di essere andato in palestra proprio perché aveva un appuntamento con qualcuno.

Sulla base di queste rilevazioni, gli esperti del settore individuano cinque indicazioni principali per affrontare il rientro senza affaticamento psicofisico: ripartire con gradualità aumentando frequenza e carichi in modo progressivo senza rincorrere risultati immediati, inserire le sedute in orari e giorni compatibili con i propri impegni quotidiani per favorire la costanza, concentrarsi sui benefici generali legati all'energia piuttosto che sui soli parametri estetici, valorizzare la presenza di un compagno di allenamento o di percorsi condivisi verso cui si dichiara interessato il 64% del campione, e infine diversificare le tipologie di attività esplorando le diverse discipline individuali o di gruppo con la guida di istruttori qualificati.

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Anytime Fitness in palestra dopo l'estate in palestra per ridurre o stress benessere mentale e fisica
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