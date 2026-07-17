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Roblox porta la creazione di giochi su iPhone e iPad

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La funzione Build arriverà negli iPhone e negli iPad, con Android in programma nei prossimi mesi. Cambia il modo in cui gli utenti potranno progettare le proprie esperienze virtuali

Roblox porta la creazione di giochi su iPhone e iPad
17 luglio 2026 | 17.56
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Roblox annuncia l'arrivo di uno strumento che permetterà di costruire giochi direttamente dall'app mobile, senza più bisogno di un computer. La funzione, chiamata Roblox Build, debutterà il 28 luglio all'interno della stessa applicazione già utilizzata per giocare, e sarà inizialmente disponibile in fase alpha solo in Nuova Zelanda.

La novità principale riguarda l'integrazione dell'intelligenza artificiale nel processo creativo. Attraverso Build, gli utenti potranno trasformare semplici prompt testuali in vere e proprie esperienze giocabili, un approccio che avvicina Roblox alle logiche generative già sperimentate da altre piattaforme tecnologiche negli ultimi anni. Parallelamente, l'azienda introdurrà funzionalità basate sull'intelligenza artificiale anche in Roblox Studio, il software desktop che finora ha rappresentato l'unico strumento ufficiale per la creazione di contenuti sulla piattaforma.

Secondo quanto dichiarato da Roblox, Build non sostituisce Studio ma ne rappresenta un'estensione naturale. Le due piattaforme condivideranno lo stesso back end, gli stessi modelli e la cronologia delle conversazioni, permettendo ai creatori di iniziare un progetto su smartphone e proseguirlo poi su computer, oppure di avviare processi automatizzati da Studio e monitorarne l'andamento direttamente dal telefono.

Fino a oggi, la creazione di esperienze su Roblox richiedeva necessariamente un Mac o un PC. Con l'arrivo di Build, questa barriera d'accesso viene meno: la piattaforma punta a rendere lo sviluppo di contenuti accessibile anche a chi possiede solamente un dispositivo mobile, ampliando così la platea potenziale di creatori.

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Roblox sviluppo iOS iPhone iPad videogiochi
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