Sinner batte il Papa nelle ricerche Wikipedia, 2025 tra tennis e true crime

Il tennis si conferma il grande protagonista delle ricerche online nel nostro Paese, specchio di un interesse sportivo ormai consolidato. Jannik Sinner mantiene saldamente la vetta della classifica delle pagine più visitate su Wikipedia in italiano per il secondo anno consecutivo, confermando il suo status di icona nazionale. La sua popolarità trascina nelle ricerche anche il rivale spagnolo Carlos Alcaraz, che si piazza in ottava posizione, a testimonianza di quanto il duello ai vertici del ranking ATP abbia catalizzato l'attenzione del pubblico generalista oltre che degli appassionati.

L’attualità storica e religiosa ha inevitabilmente influenzato i volumi di traffico sull’enciclopedia libera in modo massiccio. Il 2025, anno giubilare segnato dalla scomparsa di Papa Francesco e dalla successiva elezione di Leone XIV, vede i due pontefici occupare rispettivamente il terzo e il secondo gradino del podio. Questo passaggio epocale ha riacceso l'interesse per la storia ecclesiastica, spingendo in alto anche le consultazioni relative alla lista dei papi e alla figura di Giovanni Paolo II, segno di una necessità di approfondimento storico di fronte ai grandi cambiamenti istituzionali.

Sul fronte dell’intrattenimento, il Festival di Sanremo continua a dettare l’agenda culturale italiana. Lucio Corsi conquista la quarta posizione assoluta, forte di una partecipazione alla settantacinquesima edizione della kermesse che ne ha svelato l'estetica anni Settanta e l'originalità al grande pubblico, complice anche un duetto con Topo Gigio rimasto nell'immaginario collettivo. La stessa azienda radiotelevisiva di stato, la Rai, si attesta al quinto posto, mentre l'artista Olly avrebbe tecnicamente raggiunto la top 10 se i dati avessero aggregato le diverse voci enciclopediche a lui dedicate.

Non manca l'attenzione verso la cronaca nera, un genere ormai dominante nella fruizione mediatica contemporanea grazie al connubio con le piattaforme di streaming. La serie televisiva dedicata a Ed Gein ha riportato in auge la macabra storia del "Macellaio di Plainfield", garantendogli un posto tra le voci più lette dell'anno. Parallelamente, il true crime italiano torna a far discutere con il delitto di Garlasco, rinvigorito da nuove indagini scientifiche, e con il Mostro di Firenze, la cui vicenda è stata rilanciata da una recente produzione Netflix che ha spinto la pagina a quasi due milioni di visite.

A chiudere il quadro di un anno decisamente eterogeneo c’è la spiritualità legata alle nuove generazioni. La figura di San Carlo Acutis, il primo santo millennial canonizzato proprio quest'anno dal neo-eletto Leone XIV, ha sfiorato l'ingresso nelle prime dieci posizioni, complice anche l'attenzione mediatica derivata dalla serie firmata da Martin Scorsese. I dati, aggiornati al mese di novembre, restituiscono così la fotografia di un Paese diviso tra orgoglio sportivo, momenti storici solenni e curiosità pop, il tutto filtrato attraverso il lavoro di documentazione della comunità dei volontari.