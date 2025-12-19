Snoopy passa a Sony, accordo da 450 milioni

Sony Pictures Entertainment e Sony Music Entertainment Japan hanno finalizzato un accordo decisivo per assicurarsi il controllo quasi totale di uno dei brand più iconici dell'intrattenimento globale. Con un investimento di circa 457 milioni di dollari, il gruppo giapponese ha rilevato la quota del 41% detenuta dalla canadese WildBrain, portando la propria partecipazione complessiva in Peanuts Holdings all'80%. L'operazione lascia alla famiglia di Charles M. Schulz il restante 20%, garantendo una continuità storica nella gestione dell'eredità artistica di Charlie Brown e soci, nati sui giornali americani nel 1950.

A seguito della transazione, la holding che detiene i diritti dei personaggi diventerà una sussidiaria consolidata del Gruppo Sony. La leadership operativa sarà affidata principalmente alla divisione musicale giapponese, che già collaborava alla gestione del marchio dal 2018. L'obiettivo dichiarato dai vertici aziendali, tra cui il CEO di Sony Music Japan Shunsuke Muramatsu, è quello di sfruttare la vasta rete globale del conglomerato per amplificare ulteriormente il valore commerciale del franchise, abbracciando nuove opportunità di business pur mantenendo il rispetto per l'opera originale.

Per WildBrain, la cessione rappresenta una manovra finanziaria strategica volta all'azzeramento del debito e al recupero di flessibilità economica per investire su altre proprietà intellettuali proprietarie, come i Teletubbies. Nonostante il disimpegno azionario, la società canadese non esce completamente di scena: l'accordo prevede infatti che continui a operare come partner produttivo esclusivo per i nuovi contenuti animati, inclusi quelli destinati alla piattaforma Apple TV, oltre a gestire il canale YouTube ufficiale di Snoopy e le licenze commerciali in specifici territori internazionali.