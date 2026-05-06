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Sonda a fibra ottica per la cura dei tumori: lo studio CNR

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Sviluppata una sonda teranostica a fibra ottica per il trattamento dei tumori solidi. Monitoraggio pH e temperatura in tempo reale per terapie closed-loop

Sonda a fibra ottica per la cura dei tumori: lo studio CNR
06 maggio 2026 | 12.55
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Apparso sulla rivista Light: Science & Applications e frutto della collaborazione internazionale tra l'Istituto di Fisica Applicata "Nello Carrara" del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Cnr-Ifac) e la Jinan University di Guangzhou, lo studio, descrive lo sviluppo di una sonda teranostica multifunzionale a fibra ottica progettata per intervenire sui tumori solidi direttamente all'interno dell'organismo.

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Sotto il profilo tecnico, l'innovazione risiede nell'integrazione di diverse funzionalità su una singola fibra ottica con superficie conica, dove sono stati fissati un indicatore di pH, un sensore di temperatura e un agente fototermico caratterizzati da bande di eccitazione non sovrapposte. Questo dispositivo fotonico consente una terapia "closed-loop" che supera i limiti convenzionali legati alla profondità di penetrazione della luce e alla tossicità dei nanomateriali, riducendo la necessità di procedure invasive ripetute.

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"Il carattere innovativo della sonda è dato dal fatto che siamo riusciti integrare in un unico dispositivo fotonico più funzioni sfruttando le diverse lunghezze d'onda della luce", spiega Francesco Chiavaioli (Cnr-Ifac), coordinatore italiano della ricerca. "In pratica, la sonda è in grado, prima del trattamento, di identificare i bordi del tumore rilevando le variazioni di pH: poi, durante la terapia, l'agente fototermico converte l'energia ottica in calore per distruggere le cellule tumorali e misura contemporaneamente la temperatura per controllare il trattamento; mentre nella fase di post-terapia, ne valuta rapidamente l'efficacia, monitorando in tempo reale l'inversione del pH acido nel microambiente tumorale".

Gli esperimenti condotti su animali confermano l'eccellente efficacia terapeutica dell'approccio proposto e l'elevata biocompatibilità della sonda", aggiunge il ricercatore.

La ricerca apre nuove prospettive per piattaforme teranostiche multifunzionali basate su fibre ottiche, offrendo notevoli potenzialità sia per la pratica clinica che per l'esplorazione di nuovi meccanismi d'azione.

Riproduzione riservata
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Tag
CNR cura dei tumori tumori fibra ottica (Cnr Ifac)
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