Sony annuncia il remake della trilogia originale di God of War

Sony annuncia il rifacimento dei primi tre capitoli della saga con il ritorno del doppiatore storico TC Carson, lanciando contemporaneamente un nuovo prequel bidimensionale dedicato alla giovinezza di Kratos

13 febbraio 2026 | 09.13
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sony Interactive Entertainment e Santa Monica Studio hanno ufficializzato lo sviluppo di God of War Trilogy Remake, un progetto destinato a portare su PlayStation 5 le prime tre storiche avventure della serie. L'operazione mira a ricostruire integralmente i titoli che hanno definito il genere action nei primi anni Duemila, garantendo un aggiornamento tecnico agli standard della console attuale. Un elemento di particolare rilievo per la fedeltà all'opera originale riguarda il coinvolgimento di TC Carson, il doppiatore storico di Kratos, che tornerà a interpretare il protagonista dopo anni di assenza. Nonostante la rilevanza dell'annuncio, il publisher non ha ancora indicato una finestra di lancio precisa per la raccolta.

La chiusura dello State of Play di febbraio 2026 ha inoltre riservato una sorpresa con il debutto immediato di God of War: Sons of Sparta, un nuovo capitolo già disponibile sulla piattaforma Sony. Il titolo, sviluppato in collaborazione con Mega Cat Studios, si distacca dalla formula tridimensionale per abbracciare una struttura da action platformer in 2D. La trama si inserisce nel canone ufficiale della saga e approfondisce gli anni della giovinezza di Kratos, focalizzandosi sul durissimo addestramento dell'Agoge vissuto insieme al fratello Deimos. Il sistema di gioco permette di sperimentare le abilità marziali del futuro generale spartano attraverso l'uso di lancia e scudo, integrando meccaniche legate all'utilizzo dei manufatti divini noti come Doni dell'Olimpo per affrontare le diverse minacce del mondo mitologico.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
God of War PS5 Sony videogiochi remake
