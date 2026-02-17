circle x black
Cerca nel sito
 

Sony mette a punto un sistema per scovare le fonti nei brani realizzati con IA

sponsor

Il colosso giapponese sviluppa un sistema per quantificare l'apporto delle opere originali nelle composizioni sintetiche, puntando a una ridistribuzione dei proventi basata sui diritti d’autore

Sony mette a punto un sistema per scovare le fonti nei brani realizzati con IA
17 febbraio 2026 | 14.02
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Sony Group ha messo a punto una tecnologia in grado di esaminare i brani generati dall’intelligenza artificiale per risalire alle fonti originali utilizzate durante la fase di addestramento. Il sistema, sviluppato dalla divisione Sony AI, non si limita a un riconoscimento generico ma punta a quantificare l’incidenza specifica di ogni autore. Attraverso l’analisi dei dati, lo strumento può stabilire se una traccia sia composta, ad esempio, per il 30% da richiami ai Beatles e per il 10% ai Queen, fornendo una base oggettiva per determinare i compensi spettanti ai legittimi proprietari dei cataloghi.

Il funzionamento della piattaforma prevede due modalità operative distinte. Laddove esista un accordo di cooperazione, la tecnologia si connette direttamente ai sistemi degli sviluppatori di modelli di base. In assenza di collaborazione, il software procede autonomamente confrontando l'output generato dall'IA con la musica esistente per stimare il peso delle opere originali. L’iniziativa si inserisce in un contesto normativo, particolarmente sentito in Giappone, che protegge sia il diritto d’autore di compositori ed editori, sia i diritti connessi di interpreti e produttori. Sony, che detiene il controllo di major discografiche e di asset storici come metà del catalogo di Michael Jackson, mira a istituzionalizzare un sistema di royalties applicabile anche alle produzioni sintetiche.

La ricerca della multinazionale non si esaurisce nell'ambito discografico, ma estende il raggio d'azione alla protezione dell'estetica visiva e dei personaggi. Protocolli analoghi sono stati presentati per impedire ai modelli generativi di replicare fedelmente lo stile di icone dell’animazione, come i tratti distintivi dello Studio Ghibli, o di generare immagini basate esclusivamente su dati acquisiti senza licenza. Nonostante le potenzialità applicative in settori quali il gaming e il cinema, l'adozione su larga scala resta vincolata alla volontà dell'industria tecnologica. Parte del settore osserva con scetticismo la reale intenzione degli sviluppatori di IA di integrare strumenti che, privilegiando la tutela della proprietà intellettuale, potrebbero rallentare l’evoluzione prestazionale dei modelli stessi.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Sony musica IA intelligenza artificiale
Vedi anche
News to go
Cdm il 18 febbraio, sul tavolo anche il decreto Bollette
News to go
Turismo da record in Italia: quasi mezzo miliardo di visitatori nel 2025
Milano Cortina, Coventry: "Storia di Federica Brignone sia di ispirazione" - Video
Dazi, Ubaldo Pantani e l'imitazione di Del Vecchio: i consigli sui dazi - Video
News to go
Sciopero del trasporto aereo il 26 febbraio
News to go
Decreto Flussi 2026, oggi il click day
Papa Leone XIV a Ostia, l'incontro con i ragazzi: "Voi siete la speranza" - Video
Addis Abeba, le sfide di Giorgia Meloni dal summit - Videonews dal nostro inviato
Milano Cortina, l'Italia femminile hockey a Casa Italia: "Emozioni indimenticabili" - Video
Malan: "Gratteri senta parole Barbera e si scusi con gli italiani" - Video
News to go
Riviera del Gigante, costa teramana nuovo modello di sviluppo condiviso
Berthold: "Fondo fine carriera calciatori? Speriamo in soluzione positiva" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza