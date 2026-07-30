SpaceX ottiene 18 lanci dal Pentagono per 1,6 miliardi di dollari

SpaceX ha ricevuto dal Pentagono un nuovo ordine da 1,6 miliardi di dollari. La Space Force degli Stati Uniti ha assegnato all'azienda due task order per un totale di 18 missioni Falcon 9, da lanciare dalla base di Vandenberg, in California, entro la fine del 2027. I lanci porteranno in orbita i satelliti del programma Space Based Sensing and Targeting, un insieme di sistemi pensati per individuare e tracciare minacce aeree e trasmettere queste informazioni alle forze armate in tempo quasi reale.

L'assegnazione rientra nella National Security Space Launch Phase 3 Lane 1, il canale di procurement più snello e improntato a logiche commerciali adottato dalla Space Force per le missioni che non richiedono il livello di certificazione più severo previsto per i programmi militari. Si tratta del più grande ordine reso pubblico finora nell'ambito di questo programma, oltre che del primo task order emesso dopo che, lo scorso 17 luglio, la Space Force ha quasi triplicato il tetto di spesa della Lane 1, portandolo da 5,6 a 17 miliardi di dollari.

Eric Zarybnisky, a capo dell'acquisizione per l'accesso allo spazio della Space Force, ha spiegato che l'intero processo, dalla definizione del requisito alla firma del contratto, ha richiesto circa due mesi, di cui uno dedicato alla preparazione delle proposte da parte delle aziende coinvolte.

Il ruolo di SpaceX in questo programma non si limita ai lanci. L'azienda detiene già i contratti per la costruzione di due componenti chiave dello stesso portfolio: 4,16 miliardi di dollari per il sistema Space Based Airborne Moving Target Indicator e 2,29 miliardi di dollari per la Space Data Network Backbone. SpaceX si trova quindi a gestire contemporaneamente la costruzione di elementi centrali della nuova rete di sorveglianza militare e il loro trasporto in orbita.

Con quest'ultimo contratto, il totale degli accordi tra SpaceX e il Pentagono nel solo 2026 supera gli 8 miliardi di dollari. La cifra si somma a un portfolio della difesa che comprende già la partecipazione al software del sistema di difesa missilistica Golden Dome, avviata ad aprile, e una serie di lanci GPS ereditati dopo l'anomalia occorsa al booster del razzo Vulcan di ULA.

Il pool di fornitori della Lane 1 comprende formalmente sette aziende: SpaceX, ULA, Blue Origin, Rocket Lab, Stoke Space, Impulse Space e Relativity Space. Nei fatti, SpaceX resta l'unico operatore in grado di offrire la combinazione di frequenza di lancio, hardware Falcon 9 collaudato e infrastrutture sulla costa occidentale necessaria a sostenere una campagna che richiede circa un lancio al mese da Vandenberg per il prossimo anno e mezzo.

Alcuni parlamentari hanno segnalato come un rischio da monitorare la crescente concentrazione dei lanci per la sicurezza nazionale nelle mani di un'unica azienda. Per ora, però, la Space Force continua ad affidarsi a SpaceX, l'unica realtà in grado di presentarsi puntualmente pronta al lancio.