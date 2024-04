Star Wars Outlaws, annunciata la data di uscita su PC e console

Il titolo originale di Ubisoft ambientato nell'universo di George Lucas sarà disponibile anche in diverse edizioni speciali

Ubisoft e Massive Entertainment hanno annunciato che l'atteso videogioco basato su una storia originale legata all'universo di George Lucas, Star Wars Outlaws, verrà lanciato il 30 agosto per PlayStation 5, Xbox Series e PC, tramite Ubisoft Store. Sono state svelate anche due edizioni speciali: l'edizione Gold includerà il gioco base, il Season Pass e tre giorni di accesso anticipato al gioco, a partire dal 27 agosto. Ancora più ricca l'Ultimate Edition, che oltre a tutto il contenuto dell'edizione Gold, aggiunge il "Sabacc Shark Bundle", il "Rogue Infiltrator Bundle" e un libro digitale. Inoltre, Ubisoft ha annunciato che i preordini di qualsiasi edizione del gioco includeranno il "Kessel Runner Bonus Pack". Questo pacchetto speciale offre upgrade cosmetici esclusivi per la nave "Trailblazer" e per la moto speeder, permettendo ai giocatori di personalizzare la propria esperienza fin dai primi momenti del gioco.