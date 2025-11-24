Stranger Things 5: il trailer del volume 1

L'attesa per la conclusione di uno dei fenomeni televisivi più rilevanti dell'ultimo decennio è quasi terminata. Netflix ha rilasciato il trailer ufficiale del Volume 1 della quinta e ultima stagione di Stranger Things, confermando l'inizio della release per il prossimo 27 novembre.

Le immagini inedite, cariche di tensione e oscurità, sono state svelate in anteprima durante l'evento promozionale "One Last Bike Ride", organizzato dalla piattaforma a Los Angeles domenica 23 novembre, in collaborazione con CicLAvia, segnando un momento iconico per la fan base globale.

La stagione finale della serie non seguirà il modello di rilascio tradizionale, ma sarà suddivisa in tre distinti appuntamenti, una strategia volta a massimizzare l'attenzione e la durata dell'evento seriale:

Volume 1 (Episodi 1-4): 27 novembre

Volume 2 (Episodi 5-7): 26 dicembre

Il Finale: 1º gennaio 2026

Tutti gli episodi saranno resi disponibili sulla piattaforma in piena notte, alle 2 del mattino (ora italiana).

La sinossi narrativa rilasciata per la prima parte del capitolo finale colloca la vicenda nell'Autunno del 1987, con la cittadina di Hawkins ancora profondamente segnata dall'apertura dei portali e sulla quale il governo ha imposto una quarantena militare Questa pressione costringe Undici a nascondersi nuovamente, mentre l'avvicinarsi dell'anniversario della scomparsa di Will riaccende un senso di angoscia familiare nel gruppo.

Ecco il trailer del volume 1 in onda il 27 novembre

La posta in gioco è la più alta mai affrontata. La sinossi avverte che la "battaglia finale è alle porte e con essa un’oscurità più potente e letale di qualsiasi altra situazione mai affrontata prima." L'unica condizione per la sopravvivenza e la riuscita della missione è l'unità: "Per porre fine a quest'incubo è necessario che il gruppo al completo resti unito, per l'ultima volta."