Swappie raggiunge due milioni di clienti, mercato del ricondizionato in crescita

Swappie, azienda leader in Europa nel settore dell'acquisto e vendita di iPhone ricondizionati, ha annunciato di aver raggiunto il traguardo dei due milioni di clienti. Questo risultato, unito al fatturato di 207,3 milioni di euro registrato nell'anno precedente, testimonia la crescente fiducia dei consumatori nelle soluzioni ricondizionate e consolida la posizione di Swappie come leader di mercato. Il successo dell'azienda riflette la crescente importanza del mercato dei dispositivi ricondizionati e l'impegno di Swappie nel promuovere l'economia circolare. Attraverso il suo servizio online, Swappie semplifica la vendita di vecchi iPhone, offrendo ai consumatori un'alternativa sostenibile e conveniente all'acquisto di dispositivi nuovi.

"Swappie si impegna a rendere il ricondizionamento una scelta comune per tutti", ha dichiarato Emma Lehikoinen, Chief Operating Officer di Swappie. "Grazie a una strategia mirata e a investimenti specifici, puntiamo a ottenere un impatto positivo a lungo termine in ogni mercato in cui operiamo. Il nostro servizio online di riacquisto consente ai clienti di vendere facilmente i loro vecchi iPhone. In questo modo diamo nuova vita ai dispositivi, rendendo l'elettronica rigenerata di alta qualità accessibile a ogni famiglia. Questo approccio non solo riduce i rifiuti elettronici, ma sostiene anche la nostra visione di un'economia circolare”.

Nel 2024, Swappie ha ottenuto un prestito di 17 milioni di euro dall'European Investment Bank (BEI) nell'ambito dell’InvestEU Programme. Questo finanziamento strategico sarà destinato a potenziare le attività di ricerca, sviluppo e automazione robotica, con l'obiettivo di rendere il processo di ricondizionamento ancora più rapido e affidabile. L'investimento della BEI conferma l'impegno di Swappie nel fornire dispositivi ricondizionati all'avanguardia e nel sostenere l'economia circolare su scala più ampia.