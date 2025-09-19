circle x black
Cerca nel sito
 

Tech: Carobello (Roborock Italia), 'andiamo incontro ai problemi reali degli utenti'

sponsor

19 settembre 2025 | 09.46
Redazione Adnkronos
LETTURA: 0 minuti

"Alla base dell'espansione di Roborock verso i robot tosaerba c'è la filosofia del nostro brand: andare incontro ai problemi reali e alle esigenze degli utenti. Per questo abbiamo intercettato i limiti e le difficoltà nella cura dei prati offrendo soluzioni tecnologiche avanzate e un design distintivo". Con queste parole, Chiara Carobello, Responsabile Comunicazione Italia di Roborock , ha spiegato la decisione dell'azienda cinese, già riconosciuta nel settore della robotica domestica, di espandere la propria gamma di prodotti anche all'outdoor con 3 nuovi modelli di robot tosaerba".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
video filmato ripresa diretta
Vedi anche
News to go
Giustizia, via libera della Camera alla riforma
Eurogruppo e Ecofin a Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
Auto e box come caveau della droga, la scoperta a Roma - Video
Pino Daniele, al via l'omaggio di Napoli con Mannoia, Sangiorgi ed Emma - Video
Trump ci ricasca: "Albania era in guerra contro Azerbaigian" - Video
Schifone (FdI) su ddl delega riforma forense: "Sostegno a giovani e donne"
Trump e il gesto 'illegale', la pacca sulla spalla di Re Carlo - Video
Regionali Marche, Bonaccini: "Una sfida contendibile" - Video
Regionali Marche, a Pesaro il comizio di Schlein e Bonaccini per Ricci - Videonews della nostra inviata
News to go
Inflazione in lieve calo, ma cresce il carrello della spesa
News to go
Commercio estero, cresce export a luglio
News to go
Gaza City sotto attacco di Israele, news di oggi


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza