Tech Defence 2026 a Roma, conclusione dei lavori

Si è conclusa presso il CASD - Palazzo Salviati a Roma la conferenza tecnica dedicata all'evoluzione dell'innovazione nei settori strategici, promossa dall'Associazione Nazionale Giovani Innovatori (ANGI) in collaborazione con il Centro Alti Studi per la Difesa. L’incontro ha confermato come la resilienza del sistema Paese dipenda dall’integrazione di tecnologie d'avanguardia nei modelli operativi della difesa, trasformando l'innovazione da processo isolato a infrastruttura condivisa per la tutela degli interessi nazionali.

Il dibattito si è sviluppato attorno a tre direttrici fondamentali: l’Intelligenza Artificiale, essenziale per l’evoluzione delle capacità di prevenzione; la Cyber Security, pilastro per il rafforzamento delle infrastrutture digitali; e le tecnologie per la Space Economy, con un focus sullo sviluppo di sistemi avanzati per l’economia orbitale.

A margine dei lavori, Gabriele Ferrieri, Presidente dell'ANGI, ha dichiarato:“Tech Defence 2026 ha dimostrato che la sinergia tra giovani innovatori, istituzioni e industria è la chiave per garantire la resilienza del nostro Paese. In un mondo in cui la tecnologia evolve a ritmi senza precedenti, investire nelle competenze e nelle innovazioni applicate alla difesa non è solo una necessità strategica, ma un dovere verso le future generazioni per assicurare una sovranità tecnologica forte e sicura."