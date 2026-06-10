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The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ufficiale il remake su Switch 2

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Nintendo ha ufficializzato lo sviluppo del remake di Ocarina of Time per la sua nuova console, con un debutto sul mercato già fissato per il corso del 2026

The Legend of Zelda: Ocarina of Time, ufficiale il remake su Switch 2
10 giugno 2026 | 12.03
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

La casa di Kyoto ha scelto di puntare su uno dei pilastri più iconici della propria storia calcistica e videoludica per trainare la line-up della sua prossima piattaforma hardware. Il celebre capitolo della saga di Zelda, originariamente pubblicato nel 1998 su Nintendo 64 e unanimemente considerato una pietra miliare del genere action-adventure, subirà un profondo restyling per adattarsi ai moderni standard tecnologici della nuova ammiraglia.

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L'annuncio ufficiale, seppur avaro di dettagli tecnici e privo di materiale video approfondito, ha confermato l'esclusività della release, scartando l'ipotesi di un lancio cross-generazionale. La dirigenza giapponese ha preferito non sbottonarsi sulle novità relative al gameplay o sul comparto grafico, rimandando ogni ulteriore approfondimento a successivi appuntamenti dedicati.

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The Legend of Zelda Ocarina of Time videogiochi remake Switch 2 Nintendo
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