Lanciata meno di un anno fa, Threads di Meta continua a espandere rapidamente la sua base utenti, superando i 150 milioni di utenti attivi mensili e attirando celebrità come Taylor Swift

Threads, la piattaforma di social media testuale di proprietà di Meta, tramite il suo fondatore Mark Zuckerberg, ha annunciato di aver superato i 150 milioni di utenti attivi mensili. Il Ceo di Meta ha espresso soddisfazione per la crescita dell'app, lanciata il 5 luglio 2023 in oltre 100 paesi. La caratteristica distintiva di Threads è la possibilità di pubblicare messaggi fino a 500 caratteri, superando il limite di Twitter, dove l'utente può arricchire i propri post con foto, video fino a cinque minuti e link web, offrendo una versatilità di condivisione che va oltre il semplice testo.

Susan Li, Cfo di Meta, ha affermato che Threads vede crescere la propria base grazie all'introduzione continua di nuove funzionalità significative e all'espansione della sua comunità. Nonostante un avvio tumultuoso in Europa a causa di incertezze legate al Digital Markets Act (Dma) e alla privacy dei dati, Threads ha mostrato una crescita esponenziale, registrando 10 milioni di iscrizioni nelle sole prime sette ore dal lancio.

Zuckerberg ha poi evidenziato come l'arrivo di celebrità come Taylor Swift sulla piattaforma, abbia generato grande entusiasmo, anche nella sua famiglia, e allo stesso modo la presenza di figure legate al mondo dello spettacolo contribuisca significativamente al dinamismo e all'attrattività di Threads.

In una recente svolta, Apple ha rimosso Threads, insieme a WhatsApp, Telegram e Signal, dall'App Store in Cina il 19 aprile, su ordine dell'Amministrazione del Cyberspazio della Cina, che ha citato preoccupazioni per la sicurezza nazionale.