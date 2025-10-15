circle x black
Cerca nel sito
 

Trasformarsi in un Funko: arriva in Italia Pop! Yourself

sponsor

Il brand simbolo della cultura pop lancia in Europa il servizio che permette di creare e ordinare online il proprio Funko Pop personalizzato

Trasformarsi in un Funko: arriva in Italia Pop! Yourself
15 ottobre 2025 | 09.41
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Funko porta in Europa la sua idea più divertente e personalizzabile di sempre: Pop! Yourself, il servizio online che permette di creare la propria figura Funko Pop! su misura. Lanciato ufficialmente il 14 ottobre e disponibile in esclusiva su Funko.com, il progetto apre una nuova fase per il brand simbolo della cultura pop, trasformando i fan stessi nei protagonisti della collezione.

Con Pop! Yourself, chiunque può scegliere ogni dettaglio del proprio alter ego Pop!: acconciatura, tonalità della pelle, occhiali, outfit e accessori ispirati agli hobby e alla personalità. Si possono realizzare versioni singole, di coppia o persino includere una mini versione “baby”, rendendolo un’idea perfetta per celebrare compleanni, lauree, matrimoni e qualsiasi momento speciale.

img 0469

"Ci aspettiamo grosse cose da Pop! Yourself, che è partito proprio oggi in tutta Europa", racconta Margherita Popoli, Sales Executive Funko per l’Italia. "È un progetto che avvicina anche un pubblico nuovo, quello che magari non conosce ancora il mondo Funko, ma che con la possibilità di personalizzare un proprio Pop! si sentirà subito parte della community".

Il pubblico italiano di Funko, spiega Popoli, è ormai ampio e trasversale: "Il nostro target va dagli otto ai cento anni, con una distribuzione quasi paritaria tra uomini e donne. È un fenomeno che coinvolge famiglie, bambini e collezionisti, anche grazie alle nostre linee più giovani come Bitty Pop!, che in soli tre anni è diventata quasi un brand a sé".

pop yourself 3

Oltre a Pop! Yourself, il brand americano continua a espandere la propria offerta con nuove idee e collaborazioni. "Produciamo circa 15 nuovi prodotti al giorno e lavoriamo con oltre mille licenze attive", sottolinea Popoli. "In Italia le più forti restano One Piece e Pokémon, ma stiamo assistendo anche a una grande crescita di Stranger Things grazie alla nuova stagione Netflix, con cui abbiamo una partnership consolidata. Un altro prodotto molto atteso è la linea dedicata a KPop Demon Hunters, che arriverà a gennaio del prossimo anno".

Il rapporto con i collezionisti, cuore pulsante del marchio, resta una priorità: "Negli ultimi mesi abbiamo rilanciato l’interesse per le Limited Edition, con tirature rarissime come la Supreme (9.500 pezzi globali) e la Leggendaria (2.500 pezzi)", racconta Popoli. "Ogni pezzo è dotato di sticker con tecnologia Oktan, che permette di verificarne l’autenticità tramite smartphone. Questo ha riportato in primo piano il collezionismo, con file fuori dai negozi per accaparrarsi le edizioni più rare". E naturalmente non mancheranno le esclusive italiane nelle fiere, come conferma Popoli: "Ci saranno anche al Lucca Comics & Games e al Comicon di Napoli, oltre a eventi vari con i nostri retailer".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Funko Pop Pop Yourself personalizzazione giocattoli collezionismo action figure
Vedi anche
Carabinieri morti durante sgombero, Luongo: "Hanno sacrificato la vita per la nostra missione" - Video
Esplosione Castel d'Azzano, Procuratore: "Scena apocalittica". Le immagini tra devastazione e macerie - Video
Trump e i complimenti a Meloni: "Bellissima e di grande successo" - Video
Milano, Consiglio comunale boccia stop gemellaggio con Tel Aviv: contestazioni in aula - Video
Gaza, in Egitto la firma per la pace: videonews dal nostro inviato
Trump e la protesta alla Knesset, due deputati espulsi - Video
Trump, il messaggio alla Knesset: "Oggi è un nuovo giorno" - Video
Polonia-Bielorussia, il soldato di Minsk riprende i giornalisti italiani in visita al confine - Video
Corea del Nord, ecco l'ultimo super missile di Kim - Video
Gulino (Cnop): "Pace viatico di salute mentale, gli psicologi la promuovano"
Italia-Israele, Piantedosi: "Preoccupati? No a strumentalizzazioni, sia solo occasione di sport" - Video
"Pronto, Machado? Ha vinto il Nobel per la Pace" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza