Trump pubblica (e cancella) un video complottista generato dall'IA

Il presidente degli Stati Uniti ha condiviso su Truth Social un finto segmento di Fox News che annunciava la nascita del primo ospedale “MedBed” e di un fantomatico sistema sanitario nazionale basato su dispositivi miracolosi inesistenti. Nessuna spiegazione, solo un video AI che ha alimentato teorie cospirazioniste online

Donald Trump non è nuovo a dichiarazioni sopra le righe o a post bizzarri sui social, ma quello pubblicato nella notte di sabato ha superato ogni aspettativa. Il presidente ha condiviso (e successivamente rimosso) un filmato su Truth Social che imitava alla perfezione un segmento di Fox News, con protagonista Lara Trump, in cui si parlava dell’inaugurazione del primo ospedale “MedBed” al mondo e dell’introduzione di una “MedBed Card” nazionale. Entrambi sono concetti totalmente inventati.

Fox News, interpellata a riguardo dalla testata USA The Verge, ha chiarito che quel servizio “non è mai andato in onda né su Fox News Channel né su alcuna piattaforma di Fox News Media”. Il video, privo di qualsiasi contesto o testo esplicativo, era interamente generato dall’intelligenza artificiale, compresa una sequenza ambientata nello Studio Ovale con Trump che presentava il programma in modo sorprendentemente lineare, forse il segnale più evidente della natura sintetica del filmato.

Trump tonight appears to have pushed the false "medbed" conspiracy theory, which has spread in the far-right internet over the years. www.yahoo.com/news/qanon-c...



[image or embed] — Alex Kaplan (@alkapdc.bsky.social) 28 settembre 2025 alle ore 05:14

Per chi non frequenta gli angoli più complottisti del web, i cosiddetti “MedBeds” sono dispositivi medici immaginari a cui vengono attribuiti poteri miracolosi: dalla cura dell’asma alla rigenerazione degli arti, fino all’eliminazione del cancro. La leggenda, nata e diffusasi nei circuiti complottisti e di estrema destra QAnon, sostiene che si tratti di tecnologie reali tenute nascoste al pubblico dalle Big Pharma e dal “deep state”.

Dopo la pubblicazione, molti sostenitori del presidente hanno riconosciuto che il video fosse generato dall’IA, ma nonostante ciò hanno interpretato il post come una “conferma velata” dell’esistenza dei MedBeds. Non è chiaro quale fosse l’obiettivo del messaggio: Trump spesso diffonde contenuti ambigui senza mai chiarirne il senso, lasciando che le interpretazioni corrano libere online. Ora che il video è stato rimosso, la Casa Bianca probabilmente cercherà di minimizzare e ignorare l’intera vicenda. Ma l’episodio dimostra ancora una volta quanto rapidamente contenuti sintetici e teorie del complotto possano mescolarsi nel dibattito politico contemporaneo.