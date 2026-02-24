circle x black
Ubisoft crea un nuovo team per il futuro di Assassin's Creed

La casa francese annuncia una nuova leadership per la sussidiaria Vantage Studios con la nomina di Martin Schelling, Jean Guesdo e Francois de Billy ai vertici del franchise degli assassini

Ubisoft crea un nuovo team per il futuro di Assassin's Creed
24 febbraio 2026 | 12.08
Redazione Adnkronos
Ubisoft ha delineato la nuova struttura di comando per il marchio Assassin’s Creed attraverso la sua sussidiaria Vantage Studios. La mossa mira a garantire una crescita a lungo termine e una coerenza creativa per uno dei franchise più redditizi del settore videoludico. Al centro di questo riassetto figurano tre figure storiche della compagnia, chiamate a ricoprire ruoli strategici per coordinare i numerosi progetti attualmente in fase di sviluppo e assicurare la stabilità del brand nei prossimi anni.

La guida strategica è stata affidata a Martin Schelling, nominato Head of Assassin’s Creed Brand. Schelling, che ha recentemente ricoperto il ruolo di Chief Production Officer per l'intera Ubisoft, vanta una profonda conoscenza della serie avendo lavorato a titoli fondamentali come Revelations, Black Flag, Origins e Valhalla. La sua funzione principale sarà quella di definire la visione d'insieme e la strategia commerciale, portando con sé una competenza maturata nella ridefinizione dei flussi di lavoro produttivi dell'intero portfolio aziendale.

Sul fronte creativo, Jean Guesdo assume l'incarico di Head of Content. Veterano presente fin dal debutto della serie nel 2007, Guesdo è noto nel settore per essere stato il direttore creativo di Black Flag e Origins, due tra i capitoli che hanno maggiormente ridefinito la formula del gioco. In questa nuova veste, il suo compito sarà quello di supervisionare la direzione creativa globale, supportando i singoli team di sviluppo affinché i nuovi titoli rimangano fedeli ai pilastri narrativi e stilistici che costituiscono il DNA originale del marchio.

A completare il nuovo nucleo di vertice interviene Francois de Billy nel ruolo di Head of Production Excellence. Già direttore di produzione per Origins e Valhalla, De Billy si concentrerà sul perfezionamento delle pratiche esecutive e sull'ottimizzazione dei processi nei flussi di lavoro più complessi. Nelle prossime settimane, il trio si unirà formalmente ad Andree-Anne Boisvert e Lionel Hiller per formare la squadra di comando definitiva, segnando l'inizio di una fase di gestione centralizzata volta a gestire le ambizioni del franchise con una rinnovata efficienza operativa.

