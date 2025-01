Un terzo degli italiani esaurisce le proprie disponibilità economiche entro il 21 del mese

Il mese di gennaio si conferma il più difficile per le tasche degli italiani. Ma non solo, secondo una recente ricerca condotta da HONOR su 18 Paesi europei, quasi un terzo degli italiani (31%) fatica ad arrivare a fine mese. Un dato preoccupante ma nettamente migliore rispetto a molti altri Paesi europei: l'Italia, infatti, si posiziona al secondo posto tra le nazioni più "virtuose", subito dopo il Regno Unito (il 17% ha problemi entro il 21° giorno del mese) ma meglio di Germania (5° posto, 38%) e Francia (7° posto, 39%). I Paesi con il dato più critico sono la Romania (62%) e la Bulgaria (57%).. A farne le spese sono soprattutto i giovani, con quasi la metà degli under 25 che dichiara di avere difficoltà economiche. Di fronte a queste difficoltà, i giovani italiani si rivolgono ai loro genitori per chiedere consigli. HONOR, in collaborazione con oltre 6.000 pensionati e nonni europei, ha raccolto una serie di suggerimenti preziosi per gestire al meglio il budget.

I giovani dichiarano di riporre fiducia nelle generazioni più anziane in virtù della loro maggiore esperienza: HONOR ha voluto raccogliere consigli di budgeting da oltre 6.000 pensionati e nonni europei, in concomitanza con il lancio dell'HONOR Magic7 Lite, uno smartphone per chi è attento alle finanze, a qualsiasi età.

Ecco i consigli principali

Risparmia quando hai soldi: solo perché hai i soldi non significa che devi spenderli.

Focalizzati sull'obiettivo: risparmiare per qualcosa che desideri davvero è sempre una buona idea.

Leggi i dettagli: controlla sempre i tuoi estratti conto, anche se può sembrare noioso.

Costoso non è sempre sinonimo di migliore: confronta i prezzi prima di acquistare e non dare per scontato che il caro sia sinonimo di qualità.

Sii paziente: non pagare per la consegna il giorno successivo a meno che non sia assolutamente necessario.

Lucas Man Tang, Country Manager di HONOR Italia ha aggiunto: "La nostra ricerca ha mostrato che gennaio è un mese davvero impegnativo per i bilanci e che i giovani sperano di spendere meno in tecnologia. Siamo quindi lieti di lanciare sul mercato uno smartphone come HONOR Magic7 Lite, parte della serie Magic 7, che dimostra come alte prestazioni non debbano per forza costare una fortuna."