V Max Play e SnapBeat: La Rivoluzione del Cinema Portatile per l'Avventura

L'unione tra lo smartphone con proiettore integrato V Max Play e lo speaker magnetico SnapBeat crea un sistema audiovisivo rugged, progettato per portare l'intrattenimento ad alta definizione oltre le mura domestiche

13 ottobre 2025 | 11.31
Redazione Adnkronos
L'intrattenimento sembra non essere più confinato al solo salotto. Grazie alla combinazione dello smartphone Doogee con proiettore V Max Play e dell'altoparlante Bluetooth magnetico SnapBeat, l'esperienza del grande schermo diventa portatile, trasformando qualsiasi luogo, da un campeggio sotto le stelle a un raduno in giardino, in un cinema personale. Insieme, questi due dispositivi offrono una soluzione audiovisiva potente e progettata per l'avventura.

Il V Max Play è progettato per resistere. Il suo design, "ispirato ai caccia," combina pannelli in lega di alluminio, bordi corazzati e cuciture antiscivolo per la massima protezione. È impermeabile, resistente alla polvere e pronto per qualsiasi ambiente selvaggio.

Lo speaker SnapBeat aggiunge portabilità e stile. Piccolo ma potente, presenta un corpo semisferico, una griglia a nido d'ape e una base magnetica. Un moschettone metallico permette di appenderlo a zaini o tende, mentre il supporto magnetico lo aggancia saldamente al V Max Play o a qualsiasi superficie metallica.

Sinergia funzionale: un cinema che entra in una tasca

La vera forza della combinazione risiede nella fusione tra immagine e suono. Il proiettore integrato del V Max Play trasforma qualsiasi superficie in un display di grande formato, dando vita a film, eventi sportivi o presentazioni con vivida chiarezza. Abbinato allo speaker SnapBeat, l'esperienza si eleva a un livello superiore. L'audio potente e immersivo dello speaker completa l'ampia proiezione, garantendo che ogni scena sia accompagnata da un suono ricco e dinamico.

Il risultato è un vero cinema mobile, un pacchetto audiovisivo completo che si adatta a uno zaino ma è in grado di trasformare qualsiasi ambiente in un teatro. L'edizione V Max Play VIP Edition, che include lo speaker SnapBeat e il supporto per proiettore, è disponibile in pre-ordine sul sito ufficiale di DOOGEE e su Amazon con il codice T56VXZHX.

La base magnetica dello SnapBeat si aggancia saldamente al retro del V Max Play, trasformandolo in un pratico supporto per guardare film o partecipare a videochiamate a mani libere. Questo design intelligente dimostra un'attenzione all'uso reale, eliminando la necessità di accessori extra.

Entrambi i dispositivi condividono una filosofia di design rugged, essenziale per l'equipaggiamento da esterno. Lo SnapBeat vanta una resistenza all'acqua IPX6 e una protezione da cadute da 1,5 metri. La durata della batteria è un altro punto di forza: la batteria ad alta capacità del V Max Play e la gestione efficiente dell'energia di SnapBeat garantiscono ore di riproduzione continua.

Questa visione del nuovo dispositivo Doogee per il futuro dell'intrattenimento è chiara: "libero, immersivo e costruito per una vita oltre le quattro mura". Nessun cavo ingombrante, nessuna attrezzatura pesante, solo tecnologia potente che si adatta allo stile di vita moderno.

