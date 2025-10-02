circle x black
Cerca nel sito
 

Vision Pro in pausa, Apple si concentra su nuovi occhiali smart

sponsor

L'azienda di Cupertino vuole accorciare le distanze con Meta e i suoi Ray-Ban, lanciando entro il 2027 due diversi modelli di smart glasses più facili da indossare e completamente incentrati sull'intelligenza artificiale

Vision Pro in pausa, Apple si concentra su nuovi occhiali smart
02 ottobre 2025 | 08.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Secondo diverse fonti legate alle catene di produzione, Apple avrebbe deciso di rallentare la progettazione della prossima generazione di Apple Vision Pro, l'headset per la realtà mista che ha debuttato nel 2024 ma ancora non è disponibile in diversi paesi del mondo, Italia compresa. Cupertino starebbe concentrando le sue risorse nel campo degli indossabili su un altro prodotto, un paio di occhiali smart più simili ai Ray-Ban con display di Meta, indossabili più facilmente e incentrati sull'utilizzo tramite voce e intelligenza artificiale. Secondo Bloomberg, Apple starebbe realizzando un chip del tutto nuovo per questo dispositivo, che andrebbe a posizionarsi sul mercato proprio in diretta concorrenza con quelli realizzati da Meta con Ray-Ban e Oakley, presentati recentemente.

Non solo: Apple sarebbe in realtà al lavoro su due tipologie di occhiali smart: una senza schermo, incentrata sull'utilizzo della voce e con audio integrato nelle aste, che potrebbe essere lanciato nel 2027, e uno appunto con display integrato nelle lenti, che inizialmente era previsto per il 2028 ma ora sarebbe diventato il prodotto di punta della nuova linea, da lanciare nel più breve tempo possibile. Con questa mossa la Mela ha il chiaro intento di accorciare la distanza con la società di Zuckerberg, che al momento regna incontrastata in un segmento ancora di nicchia, ma in rapida crescita: dal 2023, quando sono stati lanciati i primi Ray-Ban hi-tech, sono state piazzate due milioni di unità.

Per quanto riguarda Apple Vision, la Mela non avrebbe comunque intenzione di abbandonare il progetto. Nei prossimi mesi potrebbe arrivare intanto una versione identica all'attuale ma con un chip aggiornato e mutuato dalla linea Mac (quindi M4 o M5), e in una nuova colorazione nera. Ma soprattutto, entro il 2027 dovrebbe vedere la luce un headset più leggero e anche più economico: uno dei problemi principali di Apple Vision Pro sul mercato è il costo per l'utente finale, che in Europa tocca i 4 mila euro.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Apple Vision Pro Apple smart glasses Ray Ban Meta
Vedi anche
Israele-Flotilla, lo scambio via radio: "Cambiate rotta", "Andiamo avanti" - Video
Flotilla, corteo Milano occupa la stazione Cadorna - Video
Flotilla, Israele ferma Greta Thunberg: "E' sana e salva" - Video
Flotilla, il video da nave Alma: "Arrivano soldati israeliani"
Meloni al vertice Ue di Copenaghen, le videonews dal nostro inviato
News to go
Sciopero dei treni il 2 e il 3 ottobre, orari e fasce di garanzia
Corteo ProPal alla Sapienza, cori per Gaza e Flotilla: occupata facoltà di Scienze politiche - Video
News to go
San Siro, Consiglio comunale di Milano approva vendita a Milan e Inter
Marche, Acquaroli: "Ho sentito Giorgia Meloni, era contenta"
Marche, Acquaroli arriva con Arianna Meloni: l'applauso al comitato elettorale
Regionali Marche, Ricci: "Ho chiamato Acquaroli per congratularmi" - Video
News to go
Bullismo, come cambia la vecchia sanzione della sospensione: le novità


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza