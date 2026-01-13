WhatsApp come Telegram: arrivano i suggerimenti automatici per gli sticker

L’ultima build di WhatsApp distribuita tramite il programma TestFlight per iOS segna un passo avanti nell'ottimizzazione dell'interfaccia di messaggistica, introducendo una funzionalità già avvistata nel ramo di sviluppo Android. L'applicazione di Meta sta testando uno strumento progettato per suggerire adesivi e GIF direttamente durante la digitazione del testo, riducendo drasticamente il tempo solitamente impiegato per navigare tra le numerose collezioni salvate dall'utente. Il sistema mira a rendere la comunicazione visiva più immediata, eliminando i passaggi intermedi necessari per accedere al pannello dedicato.

Il funzionamento del meccanismo è strettamente integrato nel campo di inserimento del messaggio e si attiva nel momento in cui viene inserita un'emoji specifica. Una volta riconosciuto il carattere, accanto al tasto di invio compare una piccola icona che, se selezionata, apre una finestra di anteprima con i contenuti multimediali correlati. Questa modalità operativa permette di esplorare i suggerimenti e visualizzare risultati aggiuntivi senza dover abbandonare la conversazione o interrompere il flusso della scrittura, garantendo una maggiore fluidità nell'esperienza d'uso quotidiana.