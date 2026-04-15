Windows 11 trasforma l'analogico in mouse: arriva il cursore per le console PC portatili

L'espansione del mercato delle console portatili basate su Windows, come la Asus ROG Ally X, ha evidenziato i limiti di un sistema operativo nato per il desktop quando viene utilizzato su schermi ridotti e senza periferiche esterne. Per ovviare alle difficoltà di navigazione nelle applicazioni non ottimizzate o nelle schermate di login dei videogiochi, Microsoft ha avviato la sperimentazione di un cursore virtuale integrato direttamente nella modalità Xbox di Windows 11. Questa soluzione mira a centralizzare una funzionalità che finora era stata spesso delegata a software proprietari di terze parti, garantendo un'integrazione più profonda e immediata attraverso la Game Bar.

Il funzionamento del sistema, denominato Gamepad Cursor, assegna alla levetta analogica sinistra il compito di muovere il puntatore sullo schermo, mentre la levetta destra viene dedicata allo scorrimento verticale delle pagine. La pressione del tasto A sostituisce il clic del mouse, offrendo un controllo puntuale anche in contesti dove la navigazione basata sul focus dei tasti direzionali risulta inefficace. Si tratta di un accorgimento tecnico pensato per migliorare l'esperienza d'uso quotidiana, permettendo di gestire con agilità programmi o componenti di gioco che richiedono un'interazione più precisa rispetto a quella consentita dai comandi standard di un controller.

Sebbene produttori come Asus abbiano già implementato soluzioni simili all'interno di suite dedicate come Armory Crate, l'approccio di Microsoft punta sulla semplicità d'accesso, eliminando la necessità di configurazioni esterne al sistema operativo. La novità è attualmente disponibile per i membri del programma Xbox Insider, i quali possono testare la funzione prima del rilascio globale. L'attivazione avviene tramite l'Xbox Insider Hub, offrendo così una prima risposta concreta alle esigenze di un segmento di utenza che richiede un'interfaccia Windows sempre più adattabile alla natura ibrida dei moderni dispositivi portatili da gioco.