Tifosa hockey in tribuna salva vita al manager

Dalla tribuna scopre un neo sul collo del manager seduto in panchina, lo avvisa e gli salva la vita. E' la vicenda che monopolizza l'attenzione nella NHL, la National Hockey League. Nadia Popovici, tifosa dei Seattle Kraken, lo scorso 23 ottobre era in tribuna per la partita contro i Vancouver Canucks. La donna ha notato un dettaglio sul collo di Brian Hamilton, responsabile delle attrezzature dei Canucks. Ha fatto di tutto per attirare l'attenzione dell'equipment manager e, alla fine, è riuscita a fargli leggere un messaggio scritto sulla nota del telefono: il neo sul collo potrebbe essere un melanoma, ha scritto in sostanza la donna.

Hamilton ha raccolto l'indicazione e si è sottoposto a controlli immediati. La diagnosi della tifosa si è rivelata corretta, Hamilton si è sottoposto ad un intervento per la rimozione del neo. "Mi ha salvato la vita", ha detto il membro dei Canucks. La squadra, vista la trasferta a Seattle, ha cercato di rintracciare la tifosa per un ringraziamento speciale. Popovici è stata rintracciata e ha potuto incontrare Hamilton. Le due squadre l'hanno ringraziata donandole 10mila dollari per proseguire gli studi in medicina.