L'azzurro ha corso in 9''84

L'azzurro Marcell Jacobs in finale nei 100 metri alle Olimpiadi di Tokyo 2020. Jacobs ha corso in 9''84 nella terza semifinale, piazzandosi terzo stabilendo il nuovo record europeo e diventando il primo italiano a qualificarsi per la finale olimpica dei 100.

Eliminato Filippo Tortu, che ha corso in 10''16 nella seconda semifinale, chiusa al settimo posto.