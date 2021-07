Il siciliano è stato battuto in finale dallo schermidore di Hong Kong Cheung Ka Long

Daniele Garozzo ha vinto la medaglia d'argento nel torneo olimpico di fioretto maschile ai Giochi di Tokyo 2020. Il siciliano è stato battuto in finale dallo schermidore di Hong Kong Cheung Ka Long con il punteggio di 15-11. Per l'azzurro che aveva vinto l'oro a Rio 2016 un amaro argento. Per l'Italia è la nona medaglia a Tokyo.