Tortona, scoperta discarica di rifiuti speciali vicino allo Scrivia

Operazione 'Black Ground' della Gdf di Tortona che ha scoperto nei pressi dell’alveo del torrente Scrivia, un’area di oltre 25.000 mq. all’interno della quale sono stati rinvenuti cumuli di rifiuti speciali. L’area è stata sottoposta a sequestro e l’affittuario dei terreni, titolare di un’azienda agricola, è stato segnalato all’autorità giudiziaria per attività di gestione di rifiuti non autorizzata. Infine, con personale Arpa è stato effettuato il campionamento dei rifiuti e del suolo per la successiva bonifica dell’area.